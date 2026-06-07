Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phối hợp ghép tim cứu bệnh nhi 13 tuổi

Trái tim được điều phối từ một người hiến chết não 32 tuổi tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM), mang đến cơ hội sống mới cho bệnh nhi sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Tối ưu ‘thời gian vàng’ nhờ nguồn tạng hiến gần

Khoảng 6 tháng trước, bệnh nhi xuất hiện tình trạng phù chân, khó thở tăng dần và được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Tuy nhiên, bệnh cơ tim giãn vẫn tiến triển khiến chức năng tim suy giảm nghiêm trọng. Khi các phương pháp điều trị nội khoa không còn hiệu quả, ghép tim trở thành cơ hội cuối cùng để duy trì sự sống cho người bệnh.

Khoảnh khắc trái tim hiến tặng được đưa về bệnh viện, đánh dấu chặng cuối của hành trình vận chuyển đầy khẩn trương Ảnh: BVCC

Cơ hội ấy đến khi Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia thông báo có nguồn tim hiến phù hợp từ một trường hợp chết não tại Bệnh viện Nhân dân 115. Người hiến là nam giới 32 tuổi bị xuất huyết não nặng. Trong thời khắc đau thương, gia đình đã quyết định hiến tặng mô, tạng với mong muốn cứu giúp những người bệnh đang chờ ghép.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM khẩn trương kích hoạt quy trình ghép tim. Bệnh nhi được chuyển từ Bệnh viện Nhi đồng 1 sang Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM để chuẩn bị phẫu thuật, trong khi ê kíp ghép tim nhanh chóng đến Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận tạng hiến.

Theo Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, trưởng ê kíp ghép tim, đây là trường hợp suy tim giai đoạn cuối với chỉ định ghép tim tuyệt đối. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng đã góp phần quan trọng vào thành công của ca ghép. Đặc biệt, khoảng cách địa lý gần giữa hai bệnh viện giúp rút ngắn thời gian thiếu máu lạnh của tạng ghép, bảo đảm chất lượng quả tim và tăng độ an toàn cho phẫu thuật.

Trong phòng mổ, ê kíp tập trung thực hiện ca ghép tim cho bệnh nhi 13 tuổi, mở ra cơ hội sống mới cho người bệnh Ảnh: BVCC

Khẳng định hiệu quả phối hợp và tay nghề

Sau nhiều giờ phẫu thuật, trái tim mới đã đập trở lại trong lồng ngực người nhận. Hiện bệnh nhi đang được theo dõi, chăm sóc tích cực sau ghép với các chỉ số sinh hiệu ổn định và những tín hiệu phục hồi khả quan.

Thành công của ca ghép tiếp tục khẳng định hiệu quả phối hợp giữa Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trong công tác điều phối, tiếp nhận và ghép tạng. Đây cũng là kết quả của quá trình phát triển chương trình ghép tim nhiều năm qua tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cùng sự phối hợp đồng bộ của các chuyên khoa liên quan.