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Gian lận thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị: 2 giáo viên, 9 thí sinh liên quan

Chiều 19.7, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị phát thông cáo báo chí về vụ vi phạm quy chế thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo Sở GD-ĐT, ngành giáo dục đang triển khai phúc khảo, rà soát kết quả kỳ thi theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh.

Đối với vụ việc xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, Sở GD-ĐT cho biết đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng rà soát, xác minh ngay sau khi xuất hiện thông tin phản ánh về dấu hiệu bất thường trong công tác coi thi, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, khách quan của kỳ thi.

Xem nhanh 20h ngày 19.7: Khởi tố vụ án gian lận thi ở Quảng Trị | 50 năm thân nhân tìm liệt sĩ Trường Sa

Trên cơ sở kết quả điều tra của cơ quan có thẩm quyền, đến nay đã xác định 2 giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi và 9 thí sinh có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực.

Hai giáo viên gồm: ông Trần Đức Lực, Tổ trưởng chuyên môn toán Trường THPT Lê Trực, Phó trưởng điểm thi; bà Đoàn Thị Thanh Bình, Tổ trưởng chuyên môn ngữ văn Trường THPT Lê Trực, Thư ký điểm thi. Ông Lực và bà Bình đã bị khởi tố để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" (Thanh Niên đã thông tin).

50 năm thân nhân tìm liệt sĩ Trường Sa: Chỉ huy đầu tiên ngã xuống ở đảo Sinh Tồn

Suốt 50 năm, ông Trần Văn Hảo (73 tuổi, Gia Lai) và gia đình mòn mỏi tìm thông tin về người anh là trung úy Trần Văn Khôi, người được cho là đã hy sinh tại đảo Sinh Tồn (Trường Sa) năm 1976.

50 năm thân nhân tìm liệt sĩ Trường Sa: Chỉ huy đầu tiên ngã xuống ở đảo Sinh Tồn

Hành trình tìm lại các đồng đội cũ đã hé lộ nhiều thông tin quan trọng, nhưng cũng làm xuất hiện một nghịch lý: tất cả nhân chứng đều nhớ người chỉ huy đảo tên Trần Văn Khôi, trong khi phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Cam Ranh lại mang tên Đổ Văn Khôi.

Trung úy Trần Văn Khôi tham gia cách mạng từ năm 1964, từng chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên, bị thương, ra Bắc điều trị rồi học Trường Sĩ quan Lục quân. Sau ngày đất nước thống nhất, ông công tác tại Vùng 4 Hải quân và đầu năm 1976 ra làm Chỉ huy trưởng, đảo trưởng đảo Sinh Tồn.

Gia đình chỉ nhận được thư trong thời gian đầu. Đến cuối năm 1976 thì mất liên lạc. Sau khi xuất ngũ, ông Trần Văn Hảo nhiều lần ra Cam Ranh tìm anh nhưng không có thông tin chính thức.

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