Xem nhanh 20h ngày 16.7: Giá xăng dầu đồng loạt tăng | Điều gì làm nên chiến thắng của Argentina?

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ chiều 16.7

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.826 đồng/lít, tăng 635 đồng/lít, thấp hơn xăng E10RON95-III 724 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III không cao hơn 20.550 đồng/lít, tăng 547 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 23.329 đồng/lít, tăng 1.584 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.459 đồng/kg, tăng 724 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; chi sử dụng quỹ này từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước như sau: dầu diesel 1.500 đồng/lít, dầu mazut 500 đồng/kg.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ chiều 16.7

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: các cuộc tấn công giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại; Mỹ tuyên bố áp đặt phong tỏa trở lại đối với bờ biển, cảng biển, kho chứa dầu của Iran; Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tập trung tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga; Nga cấm xuất khẩu dầu diesel…

Bóng đá châu Âu vẫn chưa thể chặn Argentina: Liệu Tây Ban Nha có khác?

Trận chung kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Tây Ban Nha không chỉ là cuộc đua giành cúp vàng, mà còn là cơ hội để bóng đá châu Âu chấm dứt chuỗi thất bại trước nhà đương kim vô địch thế giới.

Kể từ World Cup 2022, Argentina lần lượt vượt qua Hà Lan, Croatia, Pháp và mới nhất là đội tuyển Anh. Điểm chung trong những chiến thắng ấy là họ không phải lúc nào cũng chơi áp đảo, nhưng luôn biết cách tạo khác biệt ở những thời khắc quyết định.

Argentina dưới thời HLV Lionel Scaloni không còn là đội bóng chỉ trông chờ vào Lionel Messi. Siêu sao 39 tuổi vẫn là thủ lĩnh, nhưng Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Cristian Romero hay Lautaro Martinez đều có thể tạo nên khác biệt.

Ở bán kết World Cup 2026, Messi không ghi bàn nhưng vẫn góp dấu giày vào cả 2 bàn thắng giúp Argentina ngược dòng trước đội tuyển Anh. Đó là minh chứng cho một tập thể biết chiến thắng bằng cả hệ thống.

Bóng đá châu Âu vẫn chưa thể chặn Argentina: Liệu Tây Ban Nha có khác?

Argentina luôn giữ được sự bình tĩnh trong những trận cầu lớn. Tại World Cup 2022, họ vượt qua Hà Lan sau loạt luân lưu, thắng Croatia 3-0 rồi đánh bại đội tuyển Pháp ở trận chung kết. Đến World Cup 2026, nhà đương kim vô địch tiếp tục vượt qua những thử thách khó khăn trước Thụy Sĩ và ngược dòng đánh bại đội tuyển Anh sau khi bị dẫn đến phút 86.

Bên cạnh bản lĩnh, khả năng điều chỉnh chiến thuật của HLV Scaloni cũng là điểm mạnh. Argentina có thể pressing, kiểm soát bóng hoặc kiên nhẫn chờ đối thủ mắc sai lầm trước khi tung đòn quyết định.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.