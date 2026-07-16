Giá xăng dầu hôm nay 16.7.2026: Xăng trong nước chiều nay được điều chỉnh thế nào?

Sáng 16.7, giá xăng dầu giữ đà tăng nhẹ, đóng phiên lúc rạng sáng, dầu Brent tăng 22 cent, tương đương 0,26%, lên 84,95 USD/thùng; dầu WTI tăng 26 cent, tương đương 0,33%, lên mức 79,6 USD/thùng.

Như vậy, đà tăng của giá dầu chưa chấm dứt trong bối cảnh có thông tin mới về lượng dầu thô dự trữ của Mỹ tiếp tục sụt giảm. Theo Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), lượng dầu thô dự trữ của nước này trong tuần qua giảm 1,7 triệu thùng. Mức giảm này thấp hơn dự báo của giới phân tích là 2,6 triệu thùng, cho thấy nguồn cung trên thị trường vẫn tương đối ổn định. Ngoài ra, EIA cũng cho biết tồn kho các sản phẩm chưng cất tăng 4,6 triệu thùng, cao hơn nhiều so với mức dự báo tăng khoảng 100.000 thùng.

Như vậy, theo số liệu của EIA, nguồn cung dầu không suy giảm đáng kể như lo ngại. Các nhà phân tích cũng cho rằng, diễn biến trên phần nào làm giảm kỳ vọng về khả năng nguồn cung năng lượng bị thắt chặt trong ngắn hạn, qua đó hạn chế đà tăng của giá dầu.

Giá xăng dầu có thể tăng mạnh từ chiều này ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy vậy, việc Mỹ siết chặt hoạt động hàng hải đối với Iran đã góp phần đẩy giá dầu tăng, trong bối cảnh xuất khẩu dầu thô của Iran thời gian gần đây đã duy trì ở mức khoảng 1,5 - 2 triệu thùng/ngày.

Thông tin Goldman Sachs cập nhật cho biết, xuất khẩu dầu từ khu vực vùng Vịnh đã phục hồi lên hơn 80% so với giai đoạn trước xung đột, nhưng sau đó đã giảm xuống dưới 50%, tương đương khoảng 11 triệu thùng/ngày, do xung đột trở lại.

Trong nước, chiều nay (16.7) đến kỳ điều hành giá xăng dầu. Dự báo, giá xăng tăng trên dưới 800 đồng/lít; trong khi giá dầu diesel ước tăng hơn 3.000 đồng/lít, dầu mazut tăng hơn 1.400 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Sáng 16.7, bảng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu theo công bố của Petrolimex tại thị trường vùng 1 và vùng 2 như sau: