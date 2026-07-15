Giá xăng dầu hôm nay 15.7.2026: Giữ đà tăng, xăng trong nước có thể tăng trở lại

Sáng 15.7, giá xăng dầu giữ đà tăng, dầu Brent tăng 1,43 USD, tương đương 1,7%, lên 84,73 USD/thùng; dầu WTI tăng 1,2 USD, tương đương 1,5%, lên 79,34 USD/thùng. Phiên tăng thứ hai liên tiếp này đã đẩy dầu Brent lên mức cao nhất kể từ ngày 12.6 và giá dầu WTI lên mức cao nhất trong 1 tháng.

Nguy cơ gián đoạn nguồn cung sau khi Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz trở lại khiến giá dầu tăng. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14.7 thông báo đã hủy kế hoạch áp mức phí tới 20% đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, thay vào đó chuyển sang thúc đẩy các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các quốc gia vùng Vịnh.

Tuy vậy, lo ngại về an toàn hàng hải tại khu vực Trung Đông tăng khi có thông tin 2 tàu chở dầu của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) bị tấn công, gây thiệt hại cả người. Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường vẫn chịu sức ép từ lo ngại giá năng lượng tăng cao sẽ thúc đẩy lạm phát, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu tiêu thụ dầu.

Nhu cầu tiêu thụ dầu trên thế giới vẫn cao khi kho dự trữ dầu các nước giảm liên tục ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tuy lạm phát tiêu dùng trong tháng 6 của Mỹ mới công bố tăng chậm hơn dự kiến nhờ giá năng lượng hạ nhiệt, song tính từ đầu tháng 7 đến nay, giá dầu diesel kỳ hạn tại Mỹ đã tăng khoảng 21%, cao hơn nhiều so với mức tăng khoảng 14% của dầu thô Mỹ. Điều này khiến lo ngại nguồn cung nhiên liệu chưng cất vẫn không dồi dào.

Các chuyên gia dự báo trong cuộc thăm dò của Reuters rằng, lượng dầu thô tồn kho của Mỹ trong tuần trước giảm khoảng 2,7 triệu thùng. Nếu đúng như dự báo, đây sẽ là tuần thứ 13/14 tuần các công ty năng lượng lấy dầu thô ra khỏi kho dự trữ, cho thấy nhu cầu tiêu thụ vẫn duy trì ở mức cao. Các yếu tố này được dự báo có thể hỗ trợ giá dầu neo cao trong thời gian tới.

Trong nước, do biến động tăng mạnh của giá dầu thế giới, theo dữ liệu cập nhật đến hôm nay, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (16.7) có thể tăng đồng loạt. Trong đó, mức tăng đối với xăng E5 và E10 trên dưới 800 đồng/lít; trong khi 2 mặt hàng dầu diesel và dầu mazut được dự báo tăng từ 1.300 - 3.300 đồng. Ước tính này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí khác, nếu có thay đổi.