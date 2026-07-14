Sáng 14.7, giá dầu thế giới tăng mạnh, dầu Brent tăng 7,29 USD/thùng, tương đương 9,59%, lên 83,3 USD/thùng; dầu WTI tăng 6,73 USD/thùng, tương đương 9,42%, lên 78,14 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tăng gần 10% sau khi Mỹ tuyên bố sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với toàn bộ bờ biển, cảng biển và các cơ sở dầu khí của Iran. Cùng với đó, có thể sẽ thu 20% phí vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz.

Động thái này được dự báo khiến lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz sụt giảm, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu trong ngắn hạn.



Giá xăng dầu trong nước tuần này có thể tăng trở lại ẢNH: Đ.N.T

Trong khi đó, cơ quan phụ trách hàng hải của Liên Hiệp Quốc phản đối đề xuất thu phí của Mỹ, khẳng định việc áp đặt phí bắt buộc đối với hoạt động đi qua các eo biển quốc tế không có cơ sở pháp lý. Bên cạnh căng thẳng tại Trung Đông, thị trường dầu mỏ còn chịu tác động từ những diễn biến mới tại Nga. Nhiều cuộc tấn công của Ukraine vào bể chứa dầu, cảng... của Nga vẫn liên tục xảy ra.