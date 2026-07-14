Trước sự bất định trên tuyến vận tải eo biển Hormuz, trên Reuters, nhiều tổ chức tài chính nhận định, về dài hạn, các nước vùng Vịnh sẽ đẩy nhanh việc phát triển hệ thống đường ống nhằm giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz này. Goldman Sachs dự báo đến cuối năm 2028, công suất các tuyến đường ống thay thế có thể bảo đảm hơn 60% lượng dầu xuất khẩu của khu vực trong trường hợp eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Giá dầu thế giới tăng mạnh, đẩy giá xăng dầu thành phẩm tăng theo. Cập nhật giá thành phẩm trên thị trường châu Á, một số thương nhân đầu mối dự báo, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá thứ năm (16.7) có thể tăng đồng loạt theo xu hướng tăng của giá thế giới. Mức tăng đối với mặt hàng xăng tương đối thấp, trong khi mức tăng đối với dầu diesel khá cao, khoảng 1.800 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.