Sáng 14.7, giá dầu thế giới tăng mạnh, dầu Brent tăng 7,29 USD/thùng, tương đương 9,59%, lên 83,3 USD/thùng; dầu WTI tăng 6,73 USD/thùng, tương đương 9,42%, lên 78,14 USD/thùng.
Giá dầu thế giới tăng gần 10% sau khi Mỹ tuyên bố sẽ tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với toàn bộ bờ biển, cảng biển và các cơ sở dầu khí của Iran. Cùng với đó, có thể sẽ thu 20% phí vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz.
Động thái này được dự báo khiến lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz sụt giảm, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu trong ngắn hạn.
Trong khi đó, cơ quan phụ trách hàng hải của Liên Hiệp Quốc phản đối đề xuất thu phí của Mỹ, khẳng định việc áp đặt phí bắt buộc đối với hoạt động đi qua các eo biển quốc tế không có cơ sở pháp lý. Bên cạnh căng thẳng tại Trung Đông, thị trường dầu mỏ còn chịu tác động từ những diễn biến mới tại Nga. Nhiều cuộc tấn công của Ukraine vào bể chứa dầu, cảng... của Nga vẫn liên tục xảy ra.
Trước sự bất định trên tuyến vận tải eo biển Hormuz, trên Reuters, nhiều tổ chức tài chính nhận định, về dài hạn, các nước vùng Vịnh sẽ đẩy nhanh việc phát triển hệ thống đường ống nhằm giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz này. Goldman Sachs dự báo đến cuối năm 2028, công suất các tuyến đường ống thay thế có thể bảo đảm hơn 60% lượng dầu xuất khẩu của khu vực trong trường hợp eo biển Hormuz bị gián đoạn.
Giá dầu thế giới tăng mạnh, đẩy giá xăng dầu thành phẩm tăng theo. Cập nhật giá thành phẩm trên thị trường châu Á, một số thương nhân đầu mối dự báo, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá thứ năm (16.7) có thể tăng đồng loạt theo xu hướng tăng của giá thế giới. Mức tăng đối với mặt hàng xăng tương đối thấp, trong khi mức tăng đối với dầu diesel khá cao, khoảng 1.800 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
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