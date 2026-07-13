Giá xăng dầu hôm nay 13.7.2026: Tăng mạnh

Sáng 13.7, giá xăng dầu thế giới biến động tăng khoảng 4%, ghi nhận lúc 7 giờ 45 phút (theo giờ Việt Nam), dầu WTI của Mỹ tiến 2,92 USD, lên 74,33 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu tiến 2,97 USD lên 78,98 USD/thùng.

Đã có vài cuộc tấn công diễn ra trong ngày 12.7 của Mỹ nhằm vào các hệ thống tên lửa và phòng không, cũng như các tàu nhỏ tại các địa điểm xung quanh eo biển Hormuz nhằm làm suy giảm khả năng tấn công của Iran đối với các tàu vận tải thương mại. Đáp trả, phía Iran đã sử dụng các thiết bị bay không người lái (UAV) để tấn công các khu vực phóng tên lửa của Mỹ tại Kuwait. Một giàn khoan ngoài khơi của Công ty Dầu khí Kuwait đã bị hư hại.

Giá dầu bật tăng khoảng 4% trong phiên giao dịch sáng nay ẢNH: REUTERS

Trước đó, theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ký kết hồi tháng trước với Iran đã "không còn hiệu lực" và Mỹ có thể mở các cuộc không kích mới, sau các vụ tấn công của Iran nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại vùng Vịnh và các tàu chở dầu trên eo biển Hormuz. Tuy vậy, sau đó, Tổng thống Donald Trump khẳng định, Mỹ không có ý định phát động một cuộc chiến toàn diện với Iran.

Niềm tin về một lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày để tiến đến thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực này suy giảm đáng kể. Các nhà phân tích nhận định, các vụ tấn công mới là lời nhắc nhở rằng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn rất dễ bị gián đoạn. Nếu căng thẳng vẫn tiếp diễn và lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz giảm do xung đột leo thang, giá dầu có thể tăng mạnh trong tuần này.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm cho thấy, giá các mặt hàng xăng dầu đều tăng đồng loạt so với kỳ điều hành giá tuần trước (9.7). Với diễn biến giá thế giới, dự báo các mặt hàng xăng dầu tại kỳ điều hành tuần này sẽ tăng trở lại. Trong đó, mức tăng đối với dầu diesel cao nhất, trên 1.000 đồng/lít.