Sáng 11.7, giá xăng dầu giảm nhẹ, đóng phiên cuối tuần, dầu Brent giảm 29 cent, tương đương 0,38%, xuống 76 USD/thùng; dầu WTI giảm 67 cent, tương đương 0,93%, xuống 71,41 USD/thùng.

Tuy vậy, tính cả tuần, cả 2 hợp đồng dầu chuẩn này đều tăng gần 5%.

Giá dầu thế giới giảm nhẹ nhờ kỳ vọng sớm nối lại hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu hạ nhiệt. Trên Reuters, nhà phân tích cho rằng, việc giá dầu giảm dù eo biển Hormuz một lần nữa gần như bị phong tỏa phản ánh niềm tin của thị trường rằng Mỹ sẽ không để tuyến hàng hải chiến lược này bị gián đoạn trong thời gian dài nữa.

Giá dầu thế giới biến động trong tuần qua liên quan xung đột Mỹ - Iran ẢNH: REUTERS

Theo Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), căng thẳng leo thang gần đây giữa Mỹ và Iran có thể làm đảo lộn dự báo trước đó về tình trạng dư trên thị trường dầu mỏ toàn cầu trong năm tới. Trước diễn biến mới liên quan các xung đột địa chính trị, mới đây, IEA đã hạ dự báo sản lượng dầu của Nga do các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Sản lượng xăng của Nga hiện chỉ tương đương khoảng 65% mức tiêu thụ trung bình theo mùa, sau khi nhiều nhà máy lọc dầu lớn phải ngừng hoạt động vì các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.