Trong nước, giá xăng dầu vừa được điều chỉnh giảm đồng loạt. Trước diễn biến giá thế giới tuần qua, dự báo giá xăng dầu trong nước tuần tới có thể biến động tăng trở lại. Trong đó, mức tăng đối với dầu diesel được ước tính mức cao nhất, xăng E5 có thể giảm nhẹ. Ước tính này chỉ đến hôm nay (11.7) và chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá.

Giá xăng E10 hiện đã giảm mạnh, về sát mốc 20.000 đồng/lít.

Sáng 11.7, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước của Petrolimex như sau:

Giá xăng dầu hôm nay 11.7.2026: Tuần tăng mạnh, dự báo giá trong nước thế nào?- Ảnh 2.

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH