Sáng 9.7, giá xăng dầu giữ đà tăng, đóng phiên lúc rạng sáng, dầu Brent tăng 3,86 USD, tương đương 5,2%, lên 78,02 USD/thùng; trong khi đó, dầu WTI cũng tăng 3,08 USD, tương đương 4,4%, lên 73,52 USD/thùng.

Việc Mỹ "dọa" sẽ mở các cuộc không kích mới nhằm vào Iran khiến lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể leo thang trở lại. Điều này có thể gây gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, sau vài ngày được khơi thông.



Giá dầu diesel có thể tăng nhẹ trong phiên điều chỉnh hôm nay ẢNH: Đ.N.T

Tổng thống Mỹ đã tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ký kết hồi tháng trước với Iran đã "không còn hiệu lực" và Mỹ có thể mở các cuộc không kích mới sau các vụ tấn công của Iran nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại vùng Vịnh và các tàu chở dầu trên eo biển Hormuz. Tuy nhiên sau đó, Mỹ khẳng định không có ý định phát động một cuộc chiến toàn diện với Iran, khiến giá dầu thu hẹp đà tăng. Trong phiên, có lúc giá dầu tăng vọt gần 9%.