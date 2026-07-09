Sáng 9.7, giá xăng dầu giữ đà tăng, đóng phiên lúc rạng sáng, dầu Brent tăng 3,86 USD, tương đương 5,2%, lên 78,02 USD/thùng; trong khi đó, dầu WTI cũng tăng 3,08 USD, tương đương 4,4%, lên 73,52 USD/thùng.
Việc Mỹ "dọa" sẽ mở các cuộc không kích mới nhằm vào Iran khiến lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể leo thang trở lại. Điều này có thể gây gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, sau vài ngày được khơi thông.
Tổng thống Mỹ đã tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ký kết hồi tháng trước với Iran đã "không còn hiệu lực" và Mỹ có thể mở các cuộc không kích mới sau các vụ tấn công của Iran nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại vùng Vịnh và các tàu chở dầu trên eo biển Hormuz. Tuy nhiên sau đó, Mỹ khẳng định không có ý định phát động một cuộc chiến toàn diện với Iran, khiến giá dầu thu hẹp đà tăng. Trong phiên, có lúc giá dầu tăng vọt gần 9%.
Trên Reuters, các nhà phân tích bày tỏ lo ngại hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz rất dễ bị gián đoạn nếu căng thẳng tiếp diễn, khiến giá dầu có thể tăng trở lại.
Trong nước, cập nhật dữ liệu giá xăng dầu thành phẩm, một số dự báo cho thấy, tại kỳ điều hành giá chiều nay (9.7), xăng E5 và E10 có thể giảm trên dưới 500 đồng/lít, dầu mazut cũng có thể giảm nhẹ khoảng 100 đồng/kg. Tuy nhiên, dự báo cho thấy, giá dầu diesel tại kỳ điều hành này tăng gần 800 đồng/lít. Các dự báo chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Nếu cơ quan điều hành thực hiện việc trích quỹ cao, mức giảm của giá xăng sẽ thấp hơn, mức tăng đối với dầu diesel có thể cao hơn.
Trong diễn biến khác, Bộ Công thương đang lấy ý kiến các bộ ngành khác cho bản dự thảo nghị định kinh doanh xăng dầu mới (dự thảo 12.1), kịp trình Chính phủ trong tháng 7 này.
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