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Giá xăng dầu hôm nay 8.7.2026: Bật tăng do lo ngại bị gián đoạn nguồn cung

Nguyên Nga
Nguyên Nga
Giá dầu thế giới bật tăng khoảng 3% sau khi xảy ra các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền gần eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Trong nước, giá xăng dầu được dự báo sẽ biến động trái chiều.

Sáng 8.7, giá xăng dầu giữ đà tăng, ghi nhận lúc 8 giờ sáng (theo giờ Việt Nam), dầu WTI của Mỹ tăng tiếp 2,44% lên 72,16 USD/thùng, sau khi tăng gần 3% đóng phiên lúc rạng sáng; tương tự, dầu Brent đóng phiên tăng hơn 3%, sáng nay cũng giữ đà tăng hơn 2%, lên 75,92 USD/thùng.

Như vậy, so với mức đóng cửa của phiên trước, cả hai loại dầu chuẩn này đều tăng hơn 5% so cùng thời điểm hôm qua.

Diễn biến cho thấy, có 3 tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz, trong đó có một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar được cho là bị máy bay không người lái của Iran tập kích; một tàu chở dầu thô treo cờ Ả Rập Xê Út cũng bị hư hại ngoài khơi Oman...

Giá xăng dầu hôm nay 8.7.2026: Bật tăng do lo ngại bị gián đoạn nguồn cung- Ảnh 1.

Giá dầu trong nước tuần này có thể tăng nhẹ trở lại

ẢNH: Đ.N.T

Ngay sau đó, Mỹ đã hủy giấy phép cho phép Iran bán dầu thô ra thị trường thế giới, điều này khiến giá dầu bật tăng mạnh. Các nhà phân tích cảnh báo, chỉ cần Iran một lần nữa đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz thì giá dầu có thể tăng vọt, thị trường tiếp tục biến động mạnh trở lại.

Tuy vậy, các nhà phân tích cho rằng, việc Mỹ hủy giấy phép bán dầu khó có thể ảnh hưởng lâu dài đến xuất khẩu dầu của Iran hoặc triển vọng đạt được một thỏa thuận toàn diện giữa Mỹ - Iran.

Dự báo giá xăng dầu thế giới hôm nay có thể giữ đà tăng mạnh.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm bình quân tuần qua cho thấy, giá xăng trong nước vẫn có thể giảm nhẹ, mức giảm dao động từ 300 - 450 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel có thể tăng hơn 500 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và biến động giá thị trường thế giới trong ngày hôm nay (8.7).


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