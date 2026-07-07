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Giá xăng dầu hôm nay 7.7.2026: Nguồn cung dồi dào, giá dầu về mức trước xung đột

Nguyên Nga
Nguyên Nga
Những tàu chở dầu vốn từng bị mắc kẹt trong vịnh Ba Tư vì xung đột hơn 4 tháng qua nay đã được "giải phóng", khiến nguồn cung dồi dào, đẩy giá dầu giảm về ngưỡng trước xung đột Mỹ - Iran bùng phát vào cuối tháng 2. Trong nước, dự báo giá xăng dầu có thêm tuần giảm.

Sáng 7.7, giá xăng dầu giữ đà giảm, đóng phiên lúc rạng sáng, dầu Brent giảm 13 cent, về 71,99 USD/thùng; trong khi dầu WTI giảm 14 cent, xuống 68,55 USD/thùng.

Sau chuỗi ngày giảm liên tục, giá của cả hai loại dầu chuẩn Brent và WTI đã quay về ngưỡng trước thời điểm xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2. Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) đánh giá đây là cuộc khủng hoảng gây gián đoạn nguồn cung năng lượng lớn nhất lịch sử.

Các phân tích cho thấy, đà giảm của giá dầu chủ yếu do các tàu chở dầu từng mắc kẹt trong xung đột đang lần lượt rời vịnh Ba Tư, giúp gia tăng nguồn cung trên thị trường. Bên cạnh đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng đã nâng sản lượng trong tháng 6 lên hơn 3,8 triệu thùng/ngày, tiệm cận mức kỷ lục sau khi quốc gia này rời Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và không còn bị ràng buộc bởi hạn ngạch sản lượng của nhóm.

Giá xăng dầu hôm nay 7.7.2026: Nguồn cung dồi dào, giá dầu về mức trước xung đột- Ảnh 1.

Giá dầu thế giới tiếp đà giảm, về ngưỡng trước xung đột xảy ra

ẢNH: REUTERS

Trong diễn biến khác, theo Reuters, Ả Rập Xê Út đã hạ giá bán chính thức đối với dầu Arab Light cho khách hàng châu Á trong tháng 8 xuống thấp hơn trung bình giá dầu Oman/Dubai 1,5 USD/thùng; Công ty Dầu khí quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) cũng chào bán dầu với giá chiết khấu thông qua các phiên đấu thầu.

Tuy vậy, các nhà phân tích cũng cho rằng, việc các nước xuất khẩu tiếp tục bán dầu trong bối cảnh giá suy yếu khiến triển vọng phục hồi trong ngắn hạn khá mờ nhạt. Song giá thấp hơn sẽ góp phần thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ trong thời gian tới.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường châu Á cho thấy, xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá tuần này (9.7) có thể biến động trái chiều theo hướng giá xăng giảm nhẹ, giá dầu diesel tăng. Mức tăng/giảm trên dưới 500 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

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Sau tuần giảm hơn 2%, giá dầu trong phiên đầu tuần tiếp tục giảm nhẹ trong bối cảnh thị trường kỳ vọng kết quả tích cực từ nỗ lực đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Trong nước, dự báo giá xăng dầu tiếp tục giảm trong tuần này.

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