Tuy vậy, tính cả tuần, 2 hợp đồng dầu chuẩn này đều giảm hơn 2% so với tuần trước. Trong phiên giao dịch thứ năm (2.7), cả hai loại dầu đều giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran bùng phát vào cuối tháng 2.

Các nhà phân tích cho rằng, kỳ vọng về việc eo biển Hormuz được mở cửa hoàn toàn trở lại ngày càng được củng cố nhờ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran trong mấy ngày qua. Đến nay, một phần hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đã được khôi phục theo thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran. Có ít nhất 5 siêu tàu chở dầu với tổng cộng khoảng 10 triệu thùng dầu của Ả Rập Xê Út đã rời eo biển Hormuz. Đồng thời, Tập đoàn dầu khí Aramco của nước này cũng đã chuyển từ hình thức bán theo hợp đồng dài hạn sang bán theo giá giao ngay nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ dầu tại thị trường châu Á.

Nguồn cung dầu thô từ các quốc gia thànnh viên OPEC đang tăng dần ẢNH: REUTERS

Nhờ đó, nguồn cung trên thị trường có vẻ dồi dào hơn, đẩy giá dầu giảm mạnh trong 2 tuần qua.

Theo Reuters, trong bối cảnh triển vọng xuất khẩu dầu được cải thiện, các quốc gia sản xuất dầu vùng Vịnh đang đẩy mạnh việc gia tăng sản lượng. Khảo sát của Reuters cho thấy, sản lượng dầu của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong tháng 6 đã tăng thêm khoảng 3,3 triệu thùng/ngày so với tháng trước. Riêng sản lượng dầu của Kuwait đã đạt 1,65 triệu thùng/ngày trong tháng 6, tăng mạnh so với 580.000 thùng/ngày của tháng 5.

Các nhà phân tích đánh giá, nguồn cung dầu từ Trung Đông đang phục hồi nhanh hơn dự báo trong khi nhu cầu nhập khẩu dầu của Trung Quốc vẫn thấp. Tuy nhiên, một số nhà quan sát bày tỏ sự thận trọng khi lưu ý, tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn sau khi hai nước tiến hành các cuộc không kích đáp trả lẫn nhau vào cuối tuần trước.

Trong nước, giá xăng dầu vừa được điều chỉnh giảm đồng loạt, đưa giá xăng tiệm cận với mức giá trước xung đột tại Trung Đông bùng nổ vào cuối tháng 2, trong khi đó, giá dầu diesel so vẫn còn cao hơn khoảng 10%.

Sáng 4.7, giá bán lẻ xăng dầu phổ biến trên thị trường theo công bố của Petrolimex như sau: