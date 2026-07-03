Giá xăng dầu hôm nay 3.7.2026: Giảm đồng loạt, xăng E10 về mốc 20.000 đồng/lít

Sáng 3.7, giá xăng dầu thế giới giảm nhẹ, ghi nhận lúc 7 giờ 40 phút (theo giờ Việt Nam), dầu WTI của Mỹ lùi 0,28 USD về 68,41 USD/thùng; giá dầu Brent chuẩn toàn cầu lùi 0,26 USD về 71,54 USD/thùng.

Đóng phiên lúc rạng sáng, cả 2 hợp đồng này nhích nhẹ từ 0,11 - 0,23 USD/thùng do hoạt động mua bù bán khống trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ.

Các nhà phân tích cho rằng, tâm lý thị trường đã thay đổi, từ lo ngại thiếu dầu sang kỳ vọng nguồn cung sẽ được cải thiện và có thêm dầu được đưa ra thị trường. Trong phiên giao dịch, cả hai loại dầu đều có lúc giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran bùng phát vào cuối tháng 2. Tính chung cả tuần này, cả 2 hợp đồng dầu Brent và dầu WTI đều giảm nhẹ, mức giảm dưới 1%.

Theo Reuters, Qatar - nước đóng vai trò trung gian hòa giải - cho biết Mỹ và Iran đã đạt được một số tiến triển trong các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Theo đó, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz cũng đã được cải thiện nhiều. Dự kiến, vòng đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức sau ngày 9.7.

Giá xăng dầu trong nước đang ở mức thấp nhấtt so với 4 nước trong khu vực ẢNH: REUTERS

Trước diễn biến khá tích cực của thị trường, Ngân hàng UBS mới đây đã hạ dự báo giá dầu Brent với lý do lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz đang gia tăng. Cụ thể, UBS hạ dự báo giá dầu Brent trong quý 3 xuống còn 80 USD/thùng, giảm 25 USD so với dự báo trước đó; giá dầu Brent trong quý 4 cũng dự báo giảm 10 USD, xuống 80 USD/thùng. Đặc biệt, giá dầu Brent năm 2027 được dự báo xuống chỉ còn 75 USD/thùng, thấp hơn 10 USD so với dự báo trước đó.

Trong nước, chiều hôm qua (2.7), liên Bộ Công thương - Tài chính cho điều chỉnh giảm giá mạnh các loại xăng dầu, mức giảm dao động từ khoảng 690 - 1.055 đồng/lít/kg. Trong đó, giá xăng E5 RON 92-II giảm 1.055 đồng/lít, E10 RON 95-III giảm 788 đồng/lít; dầu diesel giảm 690 đồng/lít, dầu mazut giảm 977 đồng/kg.

Sau giảm, các mặt hàng trên về lần lượt: 19.730 đồng/lít xăng E5, 20.415 đồng/lít xăng E10, 21.176 đồng/lít dầu diesel và 14.053 đồng/kg dầu mazut. Với bảng giá mới này, giá xăng dầu Việt Nam tiếp tục thấp hơn so với 4 nước lân cận. Hiện giá xăng tại Thái Lan 30.759 đồng/lít, Campuchia 26.455 đồng/lít, Lào 41.313 đồng/lít và Trung Quốc 32.268 đồng/lít.

