Sáng 2.7, giá xăng dầu thế giới giảm hơn 1%, dầu Brent giảm 1,38 USD, tương đương 1,89%, xuống 71,57 USD/thùng; trong khi đó, dầu WTI giảm 0,92 USD, tương đương 1,32%, về 68,58 USD/thùng.
Như vậy, cả hai loại dầu chuẩn đều chốt phiên ở mức thấp nhất trong vòng 4 tháng.
Trong quý 2 năm nay, giá dầu Brent đã giảm khoảng 45 USD/thùng, ghi nhận mức giảm theo quý mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008; giá dầu WTI giảm khoảng 31 USD/thùng, mức giảm theo quý lớn nhất kể từ năm 2020, thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát.
Các phân tích cho thấy, những tín hiệu tích cực từ cuộc đàm phán Mỹ - Iran đã giúp làm dịu lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu, khiến giá dầu hạ nhiệt. Đáng nói, nhiều dự báo giá dầu có thể giảm sâu hơn nữa.
Theo Reuters, một nhà ngoại giao giấu tên xác nhận Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc đàm phán kỹ thuật tại Doha nhằm đạt được thỏa thuận về hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời hướng tới một lệnh ngừng bắn lâu dài. Lưu lượng tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz đã bắt đầu phục hồi. Thông tin cho thấy, lượng dầu vận chuyển qua tuyến đường biển chiến lược này đã trở lại mức trước khi xung đột bùng phát.
"Sự lạc quan đang tăng lên khi ngày càng có nhiều dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Thị trường đang phát tín hiệu rằng khi giai đoạn căng thẳng này qua đi, các nước sẽ đẩy mạnh khai thác và sản lượng dầu toàn cầu có thể đạt mức cao kỷ lục", chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures, ông Phil Flynn, nhận định trên Reuters.
Trong nước, chiều nay (2.7) đến kỳ điều hành giá. Dữ liệu của một số thương nhân đầu mối cho thấy, giá xăng dầu trong nước có thể được điều chỉnh trái chiều theo hướng giá xăng giảm, giá dầu tăng diesel tăng nhẹ. Ước tính, xăng sinh học E10 giảm chưa tới 700 đồng/lít, dầu diesel tăng chưa tới 100 đồng/lít... Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá và các loại thuế phí khác, nếu có thay đổi.
Giá xăng dầu trong nước vừa được điều chỉnh từ 0 giờ ngày 1.7 theo hướng giá xăng E5 RON92 tăng 1.426 đồng/lít; giá xăng E10 RON95-III tăng 1.287 đồng/lít.
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