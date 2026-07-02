"Sự lạc quan đang tăng lên khi ngày càng có nhiều dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Thị trường đang phát tín hiệu rằng khi giai đoạn căng thẳng này qua đi, các nước sẽ đẩy mạnh khai thác và sản lượng dầu toàn cầu có thể đạt mức cao kỷ lục", chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures, ông Phil Flynn, nhận định trên Reuters.

Trong nước, chiều nay (2.7) đến kỳ điều hành giá. Dữ liệu của một số thương nhân đầu mối cho thấy, giá xăng dầu trong nước có thể được điều chỉnh trái chiều theo hướng giá xăng giảm, giá dầu tăng diesel tăng nhẹ. Ước tính, xăng sinh học E10 giảm chưa tới 700 đồng/lít, dầu diesel tăng chưa tới 100 đồng/lít... Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá và các loại thuế phí khác, nếu có thay đổi.

Giá xăng dầu trong nước vừa được điều chỉnh từ 0 giờ ngày 1.7 theo hướng giá xăng E5 RON92 tăng 1.426 đồng/lít; giá xăng E10 RON95-III tăng 1.287 đồng/lít.