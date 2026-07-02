Sáng 2.7, giá xăng dầu thế giới giảm hơn 1%, dầu Brent giảm 1,38 USD, tương đương 1,89%, xuống 71,57 USD/thùng; trong khi đó, dầu WTI giảm 0,92 USD, tương đương 1,32%, về 68,58 USD/thùng.

Như vậy, cả hai loại dầu chuẩn đều chốt phiên ở mức thấp nhất trong vòng 4 tháng.

Trong quý 2 năm nay, giá dầu Brent đã giảm khoảng 45 USD/thùng, ghi nhận mức giảm theo quý mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008; giá dầu WTI giảm khoảng 31 USD/thùng, mức giảm theo quý lớn nhất kể từ năm 2020, thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát.

Các phân tích cho thấy, những tín hiệu tích cực từ cuộc đàm phán Mỹ - Iran đã giúp làm dịu lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu, khiến giá dầu hạ nhiệt. Đáng nói, nhiều dự báo giá dầu có thể giảm sâu hơn nữa.

Giá dầu thế giới giảm mạnh trước tín hiệu tích cực từ đàm phán hòa bình Mỹ - Iran ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, một nhà ngoại giao giấu tên xác nhận Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc đàm phán kỹ thuật tại Doha nhằm đạt được thỏa thuận về hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời hướng tới một lệnh ngừng bắn lâu dài. Lưu lượng tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz đã bắt đầu phục hồi. Thông tin cho thấy, lượng dầu vận chuyển qua tuyến đường biển chiến lược này đã trở lại mức trước khi xung đột bùng phát.