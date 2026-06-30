Giá xăng dầu hôm nay 30.6.2026: Đứt đà giảm

Sáng 30.6, giá xăng dầu thế giới giữ đà tăng nhẹ, đóng phiên đầu tuần, giá dầu Brent tăng 1,16 USD, tương đương 1,61%, lên 73,15 USD/thùng; trong khi đó, dầu WTI tăng 1,52 USD, tương đương 2,2%, lên 70,75 USD/thùng.

Các cuộc tấn công trả đũa qua lại giữa Mỹ và Iran cho thấy thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa hai nước vẫn rất mong manh. Tuy vậy, đà tăng của giá dầu vẫn bị hạn chế do thị trường kỳ vọng hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz sẽ tiếp tục phục hồi. Tuần trước, giá dầu đã giảm hơn 10% nhờ lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz tăng và kỳ vọng ngưng xung đột tại Trung Đông.



Theo Reuters, Mỹ và Iran có thể sẽ gặp nhau tại Doha (Qatar) trong vài ngày tới để trao đổi triển khai thỏa thuận hòa bình tạm thời, điều này đồng thời ngăn chặn được các đợt tấn công có thể khiến tiến trình thực hiện thỏa thuận hòa bình bị đi chệch hướng.

Giá xăng dầu trong nước có thể được điều chỉnh trái chiều theo hướng giá dầu giảm, xăng tăng nhẹ ẢNH: Đ.N.T

Về nguồn cung, các nhà phân tích của Gelber & Associates nhận định trong một báo cáo rằng, lượng dầu thô xuất khẩu từ vịnh Ba Tư (khu vực giữa bán đảo Ả Rập và vùng Tây Nam Iran) đang nhanh chóng phục hồi lên ít nhất 75% so với mức trước khi xung đột nổ ra. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng cảnh báo lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn còn thấp hơn nhiều so với thời điểm trước khi xung đột xảy ra. Điều này khiến giá dầu tuy giảm nhưng vẫn neo mức cao. Theo các nhà phân tích, không thể ngay lập tức đưa lưu lượng xuất khẩu trở lại mức trước chiến tranh. Chừng nào tình hình vẫn còn nhiều rủi ro, mọi chủ tàu đều phải đối mặt với nguy cơ tàu của họ bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz.

Trong nước, theo dự thảo nghị quyết về việc kéo dài thời hạn áp dụng các loại thuế đối với xăng dầu, thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu, nhiên liệu bay... sẽ tiếp tục được miễn đến 30.9; riêng thuế tiêu thụ đặc biệt áp với xăng sinh học từ 7 - 8%, có thể được khôi phục. Dự báo, giá xăng tại kỳ điều hành tuần này (2.7) có thể tăng trở lại. Mức tăng khoảng 700 đồng/lít.