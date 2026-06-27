Giá xăng dầu hôm nay 27.6.2026: Lao dốc mất 8% trong tuần

Sáng 27.6, giá xăng dầu giảm mạnh, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, dầu Brent giảm 3,27 USD, tương đương 4,34%, xuống 71,99 USD/thùng; dầu WTI giảm 2,69 USD, tương đương 3,74%, về 69,23 USD/thùng.

Như vậy, tính chung cả tuần, giá dầu Brent và WTI giảm khoảng 8%.

Một số nhà phân tích cho rằng, sau giai đoạn lo ngại bị gián đoạn nguồn cung, diễn biến cho thấy, thị trường được kỳ vọng nguồn cung trong thời gian tới sẽ dồi dào hơn, thậm chí có thể sớm chuyển sang trạng thái dư thừa. Trên Reuters, ông Phil Flyn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, cũng đánh giá lượng dầu thô và các sản phẩm lọc dầu đưa ra thị trường trong thời gian tới sẽ tăng mạnh.

Giá xăng dầu trong nước có thể giảm trong tuần tới ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo dữ liệu vận tải của Sở giao dịch chứng khoán London, tập đoàn lọc hóa dầu khổng lồ của Ả Rập Xê Út là Saudi Aramco đã nối lại hoạt động bốc xếp dầu tại cảng Ras Tanura ở vùng Vịnh vào ngày 26.6, sau gần 4 tháng gián đoạn. Cụ thể, có hai tàu chở dầu siêu lớn với sức chứa khoảng 2 triệu thùng dầu đã cập cảng này để nạp dầu, trong khi một tàu khác đang chờ ngoài khơi.

"Thị trường đang chứng kiến làn sóng bán ra khi nguồn cung qua eo biển Hormuz gia tăng", một nhà phân tích thị trường nhận xét trên Reuters. Trong khi đó, nhu cầu nhập khẩu dầu của Trung Quốc vẫn chưa có tín hiệu mới.

Trong một diễn biến khác, Nga đang xem xét áp dụng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel trong vài tháng tới do phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu, sau khi nhiều nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này bị hư hại nghiêm trọng do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường châu Á đến cuối tuần cho thấy giá thế giới tiếp tục giảm so với giá trong nước. Dự báo, trong kỳ điều hành giá tuần tới, các mặt hàng xăng và dầu có thể giảm tiếp, mức giảm trên dưới 500 đồng/lít/kg. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các chính sách về thuế xăng dầu, nếu được ban hành mới.

Xăng dầu trong nước đã trải qua 5 tuần giảm giá liên tiếp, đưa giá xăng E10 xuống mức thấp dưới 20.000 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel dưới 22.000 đồng/lít.