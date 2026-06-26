Giá xăng dầu hôm nay 26.6.2026: Xăng E10 về dưới mức 20.000 đồng/lít

Sáng 26.6, giá xăng dầu quay đầu giảm khoảng 0,5%. Đóng phiên lúc rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), cả 2 hợp đồng dầu chuẩn đều tăng, theo đó, giá dầu Brent tăng 1,52 USD, tương đương 2,1%, lên 75,26 USD/thùng; dầu WTI tăng 1,58 USD, tương đương 2,3%, lên 71,92 USD/thùng.



Theo Reuters, một tàu chở hàng bị vật thể không xác định đánh trúng gần Oman. Sự cố xảy ra trong bối cảnh hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz mới chỉ bắt đầu phục hồi sau thời gian bị xáo trộn bởi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) cho biết đã tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu thuyền và thủy thủ đi qua eo biển Hormuz, sau khi tàu hàng nói trên phát tín hiệu nghi bị tấn công. Diễn biến này làm gia tăng nghi ngờ rằng thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran có thể không bền vững như kỳ vọng.

So với giữa tháng 5, giá xăng E10 nay giảm gần 4.000 đồng/lít ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Công ty tư vấn năng lượng Rystad Energy, các kho chứa dầu trên khắp khu vực vùng Vịnh hiện đã đầy khoảng 50-60%. Nếu lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz không sớm phục hồi, các nước sản xuất sẽ buộc phải cắt giảm sản lượng và quá trình khôi phục hoàn toàn nguồn cung có thể sẽ phải kéo dài sang năm sau.

Tuy vậy, các nhà phân tích cũng cho rằng, đà tăng của giá dầu còn được hỗ trợ bởi lực mua kỹ thuật và hoạt động đóng vị thế bán khống, sau khi thị trường rơi vào trạng thái bán quá mức trong nhiều phiên liên tiếp trước đó.

Trong nước, chiều hôm qua (25.6), liên Bộ Công thương - Tài chính cho điều chỉnh giảm đồng loạt giá các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 767 đồng về 19.359 đồng/lít; xăng E10 RON95-III giảm 837 đồng về 19.916 đồng/lít, dầu diesel giảm 1.668 đồng về 21.866 đồng/lít; dầu mazut giảm 1.650 đồng về 15.030 đồng/lít. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ cũng trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu cho các loại nhiên liệu với mỗi lít xăng sinh học trích 300 đồng/lít; dầu diesel 800 đồng và dầu mazut 800 đồng/kg.

Như vậy, sau 5 phiên được điều chỉnh giảm liên tiếp, giá xăng E10 đã về dưới mức 20.000 đồng//lít. Trong diễn biến khác, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết lùi giảm thuế xăng dầu đến hết tháng 9 năm nay. Nhiều chuyên gia đề xuất nên giảm đến hết năm để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, kiềm chế lạm phát, chặn nguy cơ tăng giá hàng hóa cuối năm...



