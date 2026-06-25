Giá xăng dầu hôm nay 25.6.2026: Xăng E10 chiều nay giảm bao nhiêu đồng một lít?

Sáng 25.6, giá xăng dầu giữ đà giảm, đóng phiên lúc rạng sáng, dầu Brent giảm 3,34 USD, tương đương 4,3%, xuống 73,74 USD/thùng; dầu WTI cũng giảm 2,87 USD, tương đương 3,9%, về 70,34 USD/thùng.

Thông tin có khoảng 20 triệu thùng dầu đã rời eo biển Hormuz trong 24 giờ qua đẩy giá dầu lao dốc. Trên Reuters, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết, lưu lượng dầu thô đi qua eo biển Hormuz hiện đã trở lại tương đương mức trước xung đột, nhờ các tàu chở dầu được hộ tống quân sự rời khỏi tuyến hàng hải chiến lược này. Trong đó, có một số tàu hướng sang châu Á.

Tình hình này diễn ra trong bối cảnh đã có thỏa thuận tạm thời giữa Iran và Mỹ, giúp giải phóng nguồn cung dầu từng bị ách lại tại khu vực vùng Vịnh lâu nay. Các phân tích cũng cho rằng, các đợt bán tháo đang giúp đẩy giá dầu lao dốc.

Giá xăng dầu trong nước có thể được điều chỉnh giảm tiếp từ chiều nay Đ.N.T

Trong diễn biến khác, Mỹ cũng đã nới lỏng lệnh trừng phạt, cho phép Iran bán dầu trở lại, đổi lại các cam kết về thanh sát hạt nhân và đảm bảo tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Các nhà phân tích cho rằng, nếu các lệnh trừng phạt tiếp tục được nới lỏng, sản lượng và xuất khẩu dầu của Iran có thể tăng nhanh chỉ trong vài tuần, nhờ lượng dầu dự trữ lớn đang lưu trên các tàu chở dầu.

Tại Mỹ, tồn kho dự trữ nước này giảm mạnh. Theo Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), tổng dự trữ dầu thô của nước này bao gồm dự trữ thương mại và dự trữ chiến lược đã giảm 15,1 triệu thùng trong tuần trước, xuống còn 743,3 triệu thùng - mức thấp nhất kể từ năm 1984.

Diễn biến thị trường khiến dự báo giá dầu năm nay có thay đổi. Ngân hàng J.P. Morgan vừa hạ dự báo giá dầu Brent cho nửa cuối năm nay, với dầu Brent trung bình đạt 86 USD/thùng trong quý 3 và 80 USD/thùng trong quý 4.

Trong nước, chiều nay (25.6) đến kỳ điều hành xăng dầu, giá có thể được giảm đồng loạt, đồng thời cũng là tuần giảm thứ 5 liên tiếp kể từ cuối tháng 5. Một số thương nhân đầu mối dự báo, giá xăng có mức giảm dưới 1.000 đồng/lít, dầu diesel giảm cao hơn, trên 1.600 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá và các loại phí khác, nếu có thay đổi.