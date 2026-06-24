Giá xăng dầu hôm nay 24.6.2026: Xăng E10 sắp có đợt giảm giá tiếp?

Sáng 24.5, giá xăng dầu giữ đà giảm, dầu Brent giảm 82 cent, tương đương 1,1%, về 77,08 USD/thùng; dầu WTI giảm 65 cent, tương đương 0,9%, xuống 73,21 USD/thùng. Trong phiên, cả hai loại dầu đã có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất trong gần bốn tháng qua.

Các phân tích cho thấy, việc Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran thêm 60 ngày sau vòng đàm phán hòa bình đầu tiên và tình hình giao tranh tại Lebanon đã tạm lắng, giúp thị trường hạ nhiệt, giá giảm mạnh sau thời gian lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Trong gần 4 tháng qua, việc eo biển Hormuz bị đóng cửa do xung đột đã khiến thị trường năng lượng toàn cầu mất đi hàng triệu thùng dầu và khí đốt mỗi ngày. Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) ước tính, thời điểm căng thẳng nhất đã có hơn 14 triệu thùng dầu mỗi ngày phải ngừng khai thác, tương đương khoảng 14% nhu cầu tiêu thụ toàn cầu.

Giá xăng E10 sẽ lùi về sát mốc 20.000 đồng/lít ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiện thị trường hướng sự chú ý vào tốc độ khôi phục sản lượng và hoạt động xuất khẩu dầu của các nước Trung Đông sau chiến tranh. Các thông tin cho thấy, có khoảng 19 triệu thùng dầu đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz trong ngày 23.6. Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến con số này và ông nhấn mạnh xu hướng giảm của giá dầu như một tín hiệu tích cực đối với thị trường.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng, việc nới lỏng trừng phạt đối với Iran chưa tạo ra tác động đáng kể đến nguồn cung trong ngắn hạn. Hiện Iraq đã nâng sản lượng khai thác từ các mỏ dầu phía nam lên khoảng 2,1 triệu thùng mỗi ngày khi số lượng tàu chở dầu tập trung tại các cảng xuất khẩu ở vùng Vịnh gia tăng. Tuy vậy, theo các nhà phân tích, mức độ phục hồi nguồn cung giữa các nước vẫn không đồng đều.

Trong khi đó, tại thị trường châu Á, giá xăng dầu thành phẩm giảm theo đà giảm giá dầu thô thế giới. Dự báo, các mặt hàng xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá chiều ngày mai có thể giảm từ 700 - 1.500 đồng/lít. Trong đó, mức giảm đối với mặt hàng dầu diesel cao hơn mức giảm xăng E10.

Nếu đúng như dự đoán, xăng dầu trong nước có lần giảm giá thứ 5 liên tiếp, đưa giá xăng sinh học E10 - sản phẩm vừa được đưa vào tiêu thụ đại trà trên toàn thị trường từ ngày 1.6 - sẽ về mốc 20.000 đồng/lít.