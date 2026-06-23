Giá xăng dầu hôm nay 23.6.2026: Quay đầu giảm 3%, kéo xăng trong nước giảm sâu?

Sáng 23.6, giá xăng dầu giữ đà giảm, dầu Brent giảm 2,67 USD, tương đương 3,31%, xuống 77,90 USD/thùng; dầu WTI giảm 1,78 USD, tương đương 2,32%, xuống 74,82 USD/thùng.

Trong phiên đầu tuần, có thời điểm giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng lên 82,3 USD/thùng do lo ngại căng thẳng địa chính trị leo thang, sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, trong khi Tehran thông báo tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới.

Tuy nhiên, thị trường "hạ nhiệt" nhanh chóng sau khi Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, các cuộc đàm phán với Iran đã đạt được tiến triển và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn diễn ra bình thường. Cùng ngày, Mỹ thông báo cho phép Iran nối lại hoạt động xuất khẩu dầu. Theo giấy phép do Bộ Tài chính Mỹ ban hành, Iran được phép bán dầu thô cùng các sản phẩm hóa dầu và nhiên liệu có nguồn gốc từ nước này đến ngày 21.8.

Giá xăng E10 trong nước đang ở ngưỡng 21.000 đồng/lít, mức thấp nhất so với các nước trong khu vực ẢNH: NG.NG

Về nguồn cung, giới phân tích cho rằng, việc dầu Iran quay trở lại thị trường đang góp phần làm giảm áp lực thiếu hụt nguồn cung toàn cầu. Ngoài ra, dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy hai tàu chở dầu với tổng khối lượng gần 2 triệu thùng đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày 22.6. Qua đó, lưu lượng vận tải qua tuyến đường huyết mạch này đang dần phục hồi sau khi giảm mạnh một ngày trước do lo ngại về an ninh hàng hải.

Không chỉ Iran, nhiều quốc gia sản xuất dầu lớn trong khu vực như UAE, Kuwait và Iraq cũng đã tăng lượng dầu chào bán cho khách hàng trong tuần qua. Các nhà phân tích lưu ý, dự báo nguồn sẽ tăng trong thời gian tới, tuy nhiên, quá trình phục hồi hoàn toàn không dễ dàng.

Giá dầu thế giới giảm mạnh khiến giá xăng dầu thành phẩm giảm theo. Ước tính, giá bình quân 5 ngày qua đối với dầu diesel giảm hơn 6%, trong khi giá xăng giảm khoảng hơn 3%. Dự báo, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá ngày 25.6 tới có thể giảm đồng loạt. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí khác, nếu có thay đổi.

Nếu đúng như dự báo, xăng dầu trong nước có lần giảm giá thứ 5 liên tiếp trong hơn 1 tháng qua.