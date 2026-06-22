Giá xăng dầu hôm nay 22.6.2026: Giữ đà tăng

Sáng 22.6, giá xăng dầu tăng, ghi nhận lúc 8 giờ 25 phút, dầu WTI tăng khoảng 2,4% lên 77,87 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng khoảng 1,2% lên 81,5 USD/thùng.

Các dự báo cho thấy, giá dầu thế giới có khả năng tăng trong tuần này. Chuyên gia phân tích thị trường nhận định, những bất ổn xung quanh tình hình Mỹ - Iran khiến thị trường vẫn duy trì tâm lý thận trọng. Việc giá dầu phục hồi sau đợt giảm mạnh trong những phiên gần đây là diễn biến dễ xảy ra khi các nhà đầu tư đánh giá lại rủi ro địa chính trị. Bất kỳ dấu hiệu căng thẳng mới nào tại khu vực Trung Đông cũng có thể nhanh chóng ảnh hưởng đến giá dầu.

Giá dầu thế giới có xu hướng tăng trong phiên đầu tuần ẢNH: REUTERS

Trong diễn biến khác, cuối tuần qua, thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon chính thức có hiệu lực, qua đó làm gia tăng kỳ vọng hoạt động xuất khẩu dầu mỏ từ khu vực vùng Vịnh sẽ từng bước được khôi phục. Tuy nhiên, nguy cơ gián đoạn vận tải vẫn hiện hữu khi Iran phát tín hiệu tăng cường kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Giới quan sát cho rằng, kết quả vòng đàm phán sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định khu vực cũng như thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu đang ở mức thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Tuần trước, ngày 18.6, lần đầu tiên xăng E10 được bổ sung vào danh mục giá xăng dầu do Nhà nước điều hành theo Nghị quyết số 29 của Chính phủ, các loại xăng sinh học đã đồng loạt giảm sâu.

Trước diễn biến giá thế giới, cập nhật đến sáng nay (22.6), giá xăng dầu trong nước đang cao hơn giá bình quân thế giới trong 5 ngày qua, dự báo có thể giảm tiếp tại kỳ điều hành giá tuần này (25.6) nếu giá thành phẩm không biến động nhiều trong vài ngày tới.

Sáng 22.6, bảng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu theo công bố của Petrolimex tại thị trường vùng 1 và 2 như sau: