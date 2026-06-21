Giá xăng dầu hôm nay 21.6.2026: Tuần giảm mạnh 8%

Đóng phiên giao dịch cuối tuần, giá xăng dầu nhích nhẹ. Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 66 cent, tương đương 0,53%, lên 80,38 USD/thùng; dầu WTI tăng 94 cent, tương đương 1,23%, lên 77,54 USD/thùng.

Kỳ vọng eo biển Hormuz được mở cửa sớm, song những điều kiện do Iran đưa ra liên quan đến việc lưu thông qua eo biển này - tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược của thế giới - đã phần nào hạn chế đà giảm của giá dầu.

Thỏa thuận ngừng bắn mới giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon đã chính thức có hiệu lực từ 16 giờ ngày 19.6 (theo giờ địa phương), làm gia tăng kỳ vọng hoạt động xuất khẩu dầu mỏ từ khu vực vùng Vịnh sẽ từng bước được khôi phục. Theo Reuters, một số thông tin cho thấy, có ít nhất 4 tàu chở dầu thô, sản phẩm dầu mỏ và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đã đi vào eo biển Hormuz hôm thứ sáu (19.6), hướng đến các cảng vùng Vịnh của Iraq.

Giá xăng E10 trong nước đang ở mốc 21.000 đồng/lít ẢNH: Đ.N.T

Tuy nhiên, nguy cơ gián đoạn vận tải vẫn hiện hữu khi Iran phát tín hiệu tăng cường kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Các nhà phân tích cho rằng, những lo ngại xung quanh các điều kiện mà Iran đưa ra để sử dụng eo biển Hormuz đã góp phần đẩy giá dầu tăng nhẹ trong phiên cuối tuần. Đặc biệt, e ngại những diễn biến mới có thể khiến quá trình khôi phục hoạt động vận tải gặp trở ngại.

Giá dầu tăng trong phiên giao dịch cuối tuần, nhưng tính cả tuần vẫn giảm khoảng 8% so với tuần trước. Thị trường đang được đánh giá hướng tới "trạng thái ổn định" khi nguồn cung được kỳ vọng sẽ tăng trong thời gian tới.

Trước diễn biến mới, Ngân hàng Citibank cho biết, kịch bản có khả năng xảy ra nhất, với xác suất 60%, là dòng chảy dầu mỏ sẽ dần ổn định, thị trường chuyển sang trạng thái dư cung và giá dầu có xu hướng giảm trong vòng từ 6 - 12 tháng tới. Theo dự báo của Citibank, giá dầu có thể lùi về mức 60 - 65 USD/thùng vào quý 1 năm sau. Trong khi đó, Ngân hàng Commerzbank cho rằng, nguồn cung dầu sẽ phục hồi từng bước, đồng thời hạ dự báo giá dầu Brent xuống mức 80 USD/thùng vào cuối năm nay.

Trong nước, giá xăng dầu vừa được điều chỉnh giảm đồng loạt, lần giảm thứ 4 liên tiếp. Trước diễn biến giảm sâu của giá thế giới, một số dự báo cho thấy, xăng dầu trong nước có thể giảm tiếp tại kỳ điều hành giá tuần tới. Mức giảm được ước tính trên dưới 1.000 đồng/lít, chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu.