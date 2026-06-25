Giá xăng dầu giảm mạnh từ 15 giờ hôm nay 25.6

Chiều 25.6, Bộ Công thương đã công bố quyết định điều hành giá xăng dầu áp dụng ngay từ 15 giờ cùng ngày. Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 300 đồng/lít xăng sinh học và 800 đồng/lít đối với dầu mazut, dầu diesel.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh từ 15 giờ hôm nay 25.6 ẢNH: TUẤN MINH

Theo đó, từ 15 giờ hôm nay, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 19.359 đồng/lít, giảm 767 đồng/lít. Giá xăng E10RON 95 là 19.916 đồng/lít, giảm 837 đồng/lít.

Giá dầu diesel là 21.866 đồng/lít, giảm 1.668 đồng/lít. Giá dầu mazut là 15.030 đồng/kg, giảm 1.650 đồng/kg.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố: thông tin tích cực của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran; nhiều tàu chở dầu đã rời đi qua eo biển Hormuz; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, nhằm vào cơ sở dầu khí của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng chung là giảm.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 18.6 và kỳ điều hành ngày 25.6 là:

102,266 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5RON 92, giảm 5,660 USD/thùng, tương đương giảm 5,24%.

104,458 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON 95, giảm 6,454 USD/thùng, tương đương giảm 5,82%.

111,386 USD/thùng dầu diesel, giảm 10,234 USD/thùng, tương đương giảm 8,41%.

455,730 USD/tấn dầu mazut, giảm 68,476 USD/tấn, tương đương giảm 13,06%.

Giá xăng dầu Việt Nam thấp hơn các nước láng giềng đến mức nào?

Cập nhật giá xăng dầu mới nhất áp dụng từ 15 giờ chiều 25.6 thì giá xăng dầu của Việt Nam đang giữ vị trí thấp nhất so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Trong khi giá xăng E10RON 95 tại Việt Nam là 19.916 đồng/lít thì giá xăng ở các nước Thái Lan, Campuchia, Lào, Trung Quốc đang ở mức rất cao.

Cụ thể, giá xăng của Việt Nam đang thấp hơn Campuchia là 8.529 đồng/lít và thấp hơn Thái Lan 11.500 đồng/lít, dù cả hai nước này đều đang được Chính phủ trợ giá.

Nếu so với Trung Quốc - quốc gia đang áp dụng chính sách khống chế giá, giá xăng Việt Nam rẻ hơn 12.352 đồng/lít. Nếu so với Lào, giá xăng Việt Nam đang thấp hơn tới 16.312 đồng/lít.

Giá dầu của Việt Nam là 21.866 đồng/lít, đang rẻ hơn Campuchia 5.925 đồng/lít, rẻ hơn Trung Quốc 7.385 đồng/lít và rẻ hơn Lào 8.182 đồng/lít. Nếu so sánh với Thái Lan (nơi giá được Chính phủ trợ giá ở mức 30.324 đồng/lít), giá dầu Việt Nam đang thấp hơn 8.458 đồng/lít.