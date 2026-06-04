Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá xăng dầu giảm mạnh, vì sao chưa điều hành giá xăng E10?

Phan Hậu
Phan Hậu
04/06/2026 15:14 GMT+7

Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh từ 15 giờ hôm nay 4.6. Trong kỳ này, liên bộ Công thương - Tài chính chưa điều hành giá xăng E10.

Chiều 4.6, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu của liên bộ Công thương - Tài chính, bắt đầu áp dụng từ 15 giờ hôm nay, nhưng chưa có giá xăng E10.

Giá xăng dầu giảm mạnh, vì sao chưa điều hành giá xăng E10? - Ảnh 1.

Giá xăng E10 chưa có trong danh mục điều hành giá định kỳ của liên bộ Công thương - Tài chính

ẢNH: TUẤN MINH

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 500 đồng/lít đối với xăng sinh học và 300 đồng/lít/kg đối với dầu diesel và dầu mazut; không chi quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, từ 15 giờ hôm nay, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 21.784 đồng/lít, giảm 1.474 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. 

Giá dầu diesel không cao hơn 26.866 đồng/lít, giảm 785 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Dầu mazut không cao hơn 19.645 đồng/kg, giảm 797 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Cũng theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: diễn biến của cuộc đàm phán chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran. Mỹ và Iran tiếp tục tấn công qua lại nhau trong khi đang đàm phán. Xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Sau phiên điều hành này, giá xăng dầu tại Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Cụ thể, giá xăng tại Thái Lan là 34.664 đồng/lít, tại Campuchia 31.731 đồng/lít, tại Lào 37.121 đồng/lít, tại Trung Quốc 35.667 đồng/lít, tại Việt Nam 21.784 đồng/lít. 

Giá dầu tại Thái Lan là 33.223 đồng/lít, tại Campuchia 31.731 đồng/lít, tại Lào 34.005 đồng/lít, tại Trung Quốc 32.573 đồng/lít, tại Việt Nam là 26.866 đồng/lít.

Chưa điều hành giá xăng E10

Thực hiện theo quyết định trong Thông tư 50 của Bộ Công thương, từ ngày 1.6, xăng E10 được bán thay thế cho xăng khoáng trên toàn quốc.

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 4.6, chỉ có 3 mặt hàng, gồm: xăng, E5RON 92, dầu diesel và dầu mazut. Xăng E10 chưa được bổ sung vào danh mục sản phẩm được liên bộ Công thương - Tài chính điều hành giá định kỳ. 

Tại buổi làm việc với Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, do xăng E10 chưa được công bố là mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường nên các doanh nghiệp đang tự tính giá cơ sở. 

Bộ Công thương đã trình Chính phủ ban hành nghị quyết về việc thực hiện lộ trình xăng E10, xác định kể từ ngày 1.6, xăng E10 là mặt hàng xăng dầu Nhà nước công bố giá cơ sở xăng dầu, thay thế xăng khoáng RON 95. Theo đó, khi Chính phủ ban hành nghị quyết này, Bộ Công thương sẽ thực hiện điều hành giá xăng E10.

Khảo sát của Thanh Niên, giá xăng E10 đang được các doanh nghiệp bán với giá 23.660 đồng lít (vùng 1) và 24.130 đồng/lít (vùng 2) đối với loại xăng E10 RON95-III. Xăng E10 RON 95-V giá 24.560 đồng/lít (vùng 1) và 25.050 đồng/lít (vùng 2).

Tin liên quan

Giá xăng dầu giảm mạnh từ 15 giờ hôm nay 28.5

Giá xăng dầu giảm mạnh từ 15 giờ hôm nay 28.5

Giá xăng dầu từ 15 giờ chiều nay 28.5 đồng loạt giảm mạnh từ 1.041 - 1.395 đồng/lít/kg. Giá xăng dầu Việt Nam tiếp tục thấp hơn các nước có chung đường biên giới.

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng E10 giá xăng dầu giá xăng hôm nay giá dầu hôm nay xăng E10 giá bao nhiêu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận