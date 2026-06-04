Giá xăng dầu giảm mạnh, vì sao chưa điều hành giá xăng E10?

Chiều 4.6, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu của liên bộ Công thương - Tài chính, bắt đầu áp dụng từ 15 giờ hôm nay, nhưng chưa có giá xăng E10.

Giá xăng E10 chưa có trong danh mục điều hành giá định kỳ của liên bộ Công thương - Tài chính ẢNH: TUẤN MINH

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 500 đồng/lít đối với xăng sinh học và 300 đồng/lít/kg đối với dầu diesel và dầu mazut; không chi quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo đó, từ 15 giờ hôm nay, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 21.784 đồng/lít, giảm 1.474 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 26.866 đồng/lít, giảm 785 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Dầu mazut không cao hơn 19.645 đồng/kg, giảm 797 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Cũng theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: diễn biến của cuộc đàm phán chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran. Mỹ và Iran tiếp tục tấn công qua lại nhau trong khi đang đàm phán. Xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Sau phiên điều hành này, giá xăng dầu tại Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Cụ thể, giá xăng tại Thái Lan là 34.664 đồng/lít, tại Campuchia 31.731 đồng/lít, tại Lào 37.121 đồng/lít, tại Trung Quốc 35.667 đồng/lít, tại Việt Nam 21.784 đồng/lít.

Giá dầu tại Thái Lan là 33.223 đồng/lít, tại Campuchia 31.731 đồng/lít, tại Lào 34.005 đồng/lít, tại Trung Quốc 32.573 đồng/lít, tại Việt Nam là 26.866 đồng/lít.

Chưa điều hành giá xăng E10

Thực hiện theo quyết định trong Thông tư 50 của Bộ Công thương, từ ngày 1.6, xăng E10 được bán thay thế cho xăng khoáng trên toàn quốc.

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 4.6, chỉ có 3 mặt hàng, gồm: xăng, E5RON 92, dầu diesel và dầu mazut. Xăng E10 chưa được bổ sung vào danh mục sản phẩm được liên bộ Công thương - Tài chính điều hành giá định kỳ.

Tại buổi làm việc với Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, do xăng E10 chưa được công bố là mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường nên các doanh nghiệp đang tự tính giá cơ sở.

Bộ Công thương đã trình Chính phủ ban hành nghị quyết về việc thực hiện lộ trình xăng E10, xác định kể từ ngày 1.6, xăng E10 là mặt hàng xăng dầu Nhà nước công bố giá cơ sở xăng dầu, thay thế xăng khoáng RON 95. Theo đó, khi Chính phủ ban hành nghị quyết này, Bộ Công thương sẽ thực hiện điều hành giá xăng E10.

Khảo sát của Thanh Niên, giá xăng E10 đang được các doanh nghiệp bán với giá 23.660 đồng lít (vùng 1) và 24.130 đồng/lít (vùng 2) đối với loại xăng E10 RON95-III. Xăng E10 RON 95-V giá 24.560 đồng/lít (vùng 1) và 25.050 đồng/lít (vùng 2).