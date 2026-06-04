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Giá xăng dầu hôm nay 4.6.2026: Xăng E10 có thể giảm từ chiều nay?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
04/06/2026 08:29 GMT+7

Giá dầu thế giới tiếp đà tăng khoảng 2% lúc rạng sáng nay do xung đột tại Trung Đông leo thang; xăng dầu trong nước được dự báo sẽ giảm đồng loạt từ chiều nay.

Sáng 4.6, đà tăng của giá xăng dầu chững lại, đóng phiên lúc rạng sáng, dầu Brent tăng 1,81 USD, tương đương 1,89%, lên 97,81 USD/thùng; dầu WTI tăng 2,26 USD, tương đương 2,41%, lên 96,02 USD/thùng.

Theo các nhà phân tích, Iran đã phóng tên lửa đạn đạo về phía các quốc gia láng giềng trong khu vực là Kuwait và Bahrain gây thiệt mạng 1 người và nhiều người bị thương. Diễn biến này cho thấy khả năng đạt được một lệnh ngừng bắn khó khăn hơn trong bối cảnh các cuộc đàm phán chưa có bất kỳ tiến triển đáng kể nào. Thông tin trên Reuters cho thấy, cả hai bên Mỹ và Iran vẫn đang xem xét các văn bản đã trao đổi gần đây.

Thực tế, giá dầu có xu hướng tăng khi các cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran leo thang nhanh hơn so với quá trình đàm phán, ngoại giao. Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa kéo dài đang khiến nguồn cung năng lượng trên toàn cầu tắc nghẽn rõ ràng hơn, qua đó tạo áp lực tăng giá lên thị trường.

Giá xăng dầu hôm nay 4.6.2026: Xăng E10 có thể giảm từ chiều nay? - Ảnh 1.

Giá xăng dầu trong nước đang thấp hơn nhiều so với một số nước trong khu vực

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong diễn biến khác, Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cũng có cảnh báo tồn kho dầu toàn cầu đang giảm, thậm chí có thể giảm xuống mức nghiêm trọng trước mùa tiêu thụ cao điểm hè càng hỗ trợ giá dầu tăng nhiều hơn.

Trong nước, xăng E10 được dùng thay thế hoàn toàn xăng khoáng đã qua 3 ngày. Dự báo, tại kỳ điều hành chiều nay (thứ năm, ngày 4.6), giá các mặt hàng xăng dầu có thể giảm đồng loạt. Cập nhật giá thành phẩm tham chiếu trên thị trường châu Á, một số thương nhân đầu mối cho hay, giá dầu có thể giảm từ 500 - 800 đồng/lít/kg; xăng E10 giảm khoảng 1.300 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Nếu liên Bộ cho trích lập Quỹ bình ổn giá, mức giảm có thể thấp hơn so với con số dự báo.

Tại kỳ điều hành trước, giá xăng E10 do doanh nghiệp đầu mối công bố, dựa trên giá xăng khoáng được Bộ Công thương công bố trước đó. Cụ thể xăng E10 giảm gần 1.400 đồng/lít. Chiều nay, nếu đúng như dự báo, xăng E10 có 2 kỳ giảm giá liên tiếp.

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