Giá xăng dầu hôm nay 2.6.2026: Thế giới bật tăng

Nguyên Nga
02/06/2026 08:58 GMT+7

Giá dầu thế giới tăng hơn 4% khi đàm phán hòa bình Mỹ - Iran bị đình trệ, đẩy nguy cơ eo biển Hormuz tiếp tục bị khóa chặt gia tăng. Diễn biến cho thấy kỳ vọng giảm giá xăng dầu trong nước càng bị thu hẹp dần.

Sáng 2.6, giá xăng dầu giữ đà tăng, đóng phiên lúc rạng sáng, dầu Brent tăng 3,86 USD, tương đương 4,2%, lên 94,98 USD/thùng; dầu WTI tăng 4,80 USD, tương đương 5,5%, lên 92,16 USD/thùng. 

Thông tin Iran đã dừng các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ và đang lên kế hoạch cùng các đồng minh phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến vận tải huyết mạch của  khí và dầu mỏ toàn cầu - khiến thị trường dầu thô biến động. Không chỉ eo biển Hormuz, lần này có thể ảnh hưởng các tuyến vận tải biển chiến lược khác như eo biển Bab el-Mandeb, mà Iran và đồng minh muốn "trừng phạt" Israel và các nước ủng hộ nước này.

Đáng nói, eo biển Bab el-Mandeb nằm ở phía nam Biển Đỏ cũng là tuyến vận chuyển dầu quan trọng. Như vậy, khi xung đột càng bị kéo dài, triển vọng hòa bình tại Trung Đông mong manh, khiến tồn kho dầu càng giảm, giá dầu khó giảm sâu.

Giá xăng dầu hôm nay 2.6.2026: Thế giới bật tăng- Ảnh 1.

Giá dầu thế giới bật tăng trở lại trong bối cảnh giá xăng trong nước được kỳ vọng giảm tiếp trong tuần này

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy vậy, theo Reuters, thị trường đã giảm bớt lo ngại sau khi xuất hiện các tín hiệu để có thể nối lại đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Giới phân tích cho rằng, giá dầu hiện phụ thuộc lớn vào các tuyên bố chính trị và rủi ro địa chính trị ngắn hạn.

Trong diễn biến khác, lượng dầu dự trữ được bổ sung và nhập khẩu dầu của Trung Quốc sụt giảm mạnh. Theo dữ liệu theo dõi tàu biển, nhập khẩu dầu của Trung Quốc trong 2 tháng gần đây đã giảm còn khoảng 9,2 triệu thùng/ngày, thấp hơn nhiều so với mức bình quân 11,6 triệu thùng/ngày của năm trước. Đến nay, Ngân hàng Goldman Sachs dự báo dầu Brent chuẩn toàn cầu ở mức 90 USD/thùng và dầu WTI ở mức 83 USD/thùng; Citi giữ nguyên dự báo giá dầu Brent trong ngắn hạn ở mức 120 USD/thùng, đồng thời cảnh báo thị trường có thể đang đánh giá thấp nguy cơ xung đột kéo dài tại Trung Đông.

Hôm nay (2.6) là ngày thứ 2 xăng E10 RON95 được mở bán đồng loạt trên toàn hệ thống các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Giá xăng E10 đã giảm mạnh trong phiên điều hành tuần trước, gần 1.400 đồng/lít. Dự báo, tại kỳ điều hành giá tuần này, các mặt hàng nhiên liệu có thể tiếp tục giữ đà giảm. 

Giá xăng dầu hôm nay 1.6.2026: Xăng E10 có thể giảm tiếp trong tuần này?

Giá xăng dầu thế giới tăng sáng đầu tuần trước những thông tin trái chiều liên quan diễn biến đàm phán hòa bình Trung Đông. Trong khi đó, giá xăng dầu trong nước được dự báo có thể giảm tiếp nếu giá thế giới không có nhiều biến động.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
