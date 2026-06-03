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Giá xăng dầu hôm nay 3.6.2026: E10 ngày mai tăng hay giảm?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
03/06/2026 08:30 GMT+7

Giá dầu thô giữ đà tăng và đang ở mức cao nhất trong một tuần khi chờ đợi diễn biến mới liên quan xung đột tại Trung Đông. Tuy vậy, dự báo xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành giá chiều mai (4.6) có thể giảm đồng loạt.

Sáng 3.6, giá xăng dầu thế giới giữ đà tăng nhẹ, đóng phiên giao dịch, dầu Brent tăng 1,1% lên 96 USD/thùng; dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 1,7% lên 93,76 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa cao nhất của cả hai loại dầu chuẩn này kể từ ngày 26.5.

Nhiều thông tin cho thấy, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đang diễn ra dù chi tiết thế nào chưa được tiết lộ. Hơn 3 tháng sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran thì xung đột vẫn rơi vào thế bế tắc. Kỳ vọng của đa số lúc này là một lệnh ngừng bắn hòng có thể mở trở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược đối với thương mại năng lượng toàn cầu.

Việc Iran đã ngăn chặn phần lớn tàu thuyền không thuộc Iran ra vào khu vực vịnh Ba Tư, làm gián đoạn khoảng 20% lưu lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Đáng nói, sự kiện này đã đẩy giá năng lượng tăng hơn 50%, khiến nhiều nền kinh tế bị rơi vào hoặc có nguy cơ lạm phát.

Giá xăng dầu hôm nay 3.6.2026: Xăng E10 ngày mai tăng hay giảm? - Ảnh 1.

Giá xăng E10 có thể giảm tiếp từ chiều mai (4.6)

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, theo Reuters, người đứng đầu Bộ phận thị trường và công nghiệp dầu mỏ của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) mới đây đưa ra cảnh báo, rằng lượng dầu dự trữ toàn cầu có thể giảm xuống mức "đáng lo ngại" trước mùa cao điểm hè nếu tốc độ sụt giảm tồn kho như hiện nay tiếp tục kéo dài. Các nhà phân tích ước tính các công ty năng lượng đã rút khoảng 4 triệu thùng dầu khỏi kho dự trữ trong tuần trước - đánh dấu tuần thứ sáu liên tiếp lượng dầu thô dự trữ tại Mỹ sụt giảm.

Trong nước, do giá dầu thế giới tuần qua giảm mạnh, khiến giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường châu Á cũng giảm sâu. Một số thương nhân đầu mối cập nhật giá thành phẩm, dự báo, giá xăng E10 và dầu diesel, dầu mazut sẽ giảm tại kỳ điều hành tuần này (thứ năm, ngày 4.6). Theo đó, mức giảm đối với xăng E10 có thể trên 2.000 đồng/lít, 2 mặt hàng dầu có mức giảm thấp hơn, trên dưới 1.000 đồng/lít. 

Nếu đúng như dự báo, giá xăng E10 trong tuần đầu tiên chính thức được sử dụng trên toàn quốc sẽ có thể về sát mốc 22.000 đồng/lít. Hiện tại, giá xăng E10 RON 95-III là 24.130 đồng/lít.

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