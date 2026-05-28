Giá xăng dầu giảm mạnh từ 15 giờ hôm nay 28.5

Chiều 28.5, Bộ Công thương đã công bố thông tin giá xăng dầu mới nhất, bắt đầu áp dụng từ 15 giờ chiều nay.

Theo công bố, trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với sản phẩm xăng sinh học là 500 đồng/lít, xăng không chì 700 đồng/lít, dầu diesel 300 đồng/lít và dầu mazut 700 đồng/kg.

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường từ 15 giờ chiều nay như sau:

Giá xăng E5RON 92 không cao hơn 23.258 đồng/lít, giảm 1.082 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng RON 95 là 896 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 không cao hơn 24.154 đồng/lít, giảm 1.395 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 27.651 đồng/lít, giảm 1.110 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 20.442 đồng/kg, giảm 1.041 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Cũng theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: diễn biến mới của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran; Mỹ tiếp tục tấn công trong khi đang đàm phán với Iran, Iran cảnh báo sẽ đáp trả; lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz dần hồi phục; lạm phát tại Mỹ gia tăng do giá năng lượng biến động mạnh.

Nggoài ra, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) thông tin lượng dầu dự trữ thương mại đang suy giảm nhanh… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Giá xăng dầu Việt Nam thấp hơn Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan

Cũng theo Bộ Công thương, cập nhật sau khi điều chỉnh giá mới áp dụng từ 15 giờ ngày 28.5, giá xăng dầu Việt Nam vẫn đang thấp hơn các nước lân cận.

Cụ thể, giá xăng tại Thái Lan là 35.464 đồng/lít; Campuchia là 34.344 đồng/lít; Lào là 39.360 đồng/lít; Trung Quốc là 35.667 đồng /lít; trong khi Việt Nam chỉ có 24.154 đồng/lít.

Giá dầu tại Thái Lan hiện tại là 32.983 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia là 34.671 đồng/lít; Lào là 40.104 đồng/lít; Trung Quốc là 32.573 đồng;p tại Việt Nam là 27.651 đồng/lít.

Giá xăng dầu tại Việt Nam đang hưởng các chính sách ưu đãi về thuế. Trước đó, ngày 12.4, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 19/2026/QH16 về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo đó, từ ngày 16.4 đến hết ngày 30.6, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.

Ngoài ra, xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.