Chuyên gia cảnh báo 3 thông tin sai lệch về xăng E10

Đó là khẳng định của chuyên gia có nhiều năm tìm hiểu, nghiên cứu về nhiên liệu sinh học, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam khi nói về chất lượng xăng E10 đang gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua.

Xăng E10 được bán rộng rãi trong toàn hệ thống Petrolimex từ ngày 20.5 ẢNH: PHAN HẬU

Xăng E10 không tách lớp

Ông Tuấn cho rằng, thông tin sai lệch đầu tiên là xăng E10 để trong bình xăng phương tiện không đi thì nó sẽ hút ẩm từ bên ngoài không khí vào, gây ra hiện tượng tách lớp, nước sẽ đọng dưới đáy bình xăng.

Ông Tuấn khẳng định, xăng luôn có xu hướng bay hơi. Do vậy khi xăng ở trong bình kín thì áp suất của xăng trong bình sẽ cao hơn áp suất bên ngoài. Vì vậy, xăng trong bình không bao giờ có xu hướng là hút ẩm từ bên ngoài vào trong, bởi xu hướng bay hơi sẽ đẩy xăng từ bên trong ra bên ngoài.

Do vậy, nếu như xăng E10 để lâu trong bình không đi, xu hướng bay hơi áp suất cao hơn từ trong ra ngoài cũng không tạo ra được một dòng không khí đi ngược lại từ ngoài vào trong, và sẽ không tạo ra sự hút ẩm từ ngoài vào gây ra hiện tượng tách lớp.

Ông Tuấn cho rằng, thực tế sẽ có khả năng nước đọng trong xăng E10 ở trong khâu tồn trữ tại kho đầu mối hay cửa hàng xăng dầu. Nhưng vấn đề này không đáng lo ngại, khi hiện nay, Bộ Công thương và cơ quan chức năng quản lý rất chặt chẽ quá trình lưu trữ, phối trộn, phân phối xăng dầu nói chung và xăng E10 nói riêng. Bản thân các công ty xăng dầu cũng phải có ý thức bảo vệ chất lượng sản phẩm nên điều này (có nước trong xăng) cũng rất khó xảy ra.

Thông tin sai lệch thứ hai là xăng E10 có khả năng gây tắc các đường ống dẫn nhiên liệu và tắc các kim phun.

Ông Tuấn khẳng định, nếu có tình huống đó xảy ra thì không phải là nguyên nhân của xăng E10. Bởi xăng E10 là một loại xăng có tính chất dung môi, khi đổ vào phương tiện để lâu không sử dụng, đang dùng xăng khoáng sẽ có nhiều cặn bẩn ở các đường ống dẫn nhiên liệu, kim phun.

Khi đưa xăng E10 vào, nó trở thành một chất dung môi tẩy rửa kim phun và đường ống dẫn nên gây tắc ở lần đầu sử dụng. Khi phương tiện gặp những lỗi này chỉ cần đưa đi vệ sinh lại đường ống dẫn nhiên liệu, kim phun thì sẽ hết ngay, và từ lần thứ hai trở đi không bao giờ gây ra hiện tượng này nữa.

Như vậy, xăng E10 không phải là nguyên nhân gây ra hiện tượng kể trên, mà là nguyên nhân phát hiện "bệnh" của xe.

Tuyệt đối không sử dụng phụ gia đổ vào xăng E10

Thông tin sai lệch thứ ba là sử dụng những chất phụ gia đổ chung vào xăng E10. Ông Tuấn cho rằng "có lẽ đây là thông tin quảng cáo của nhóm người bán chất phụ gia". Bởi tất cả các hiệp hội xe máy, ô tô, các doanh nghiệp lớn... đều khuyến cáo rằng không được đổ bất cứ một loại phụ gia nào vào xăng.

Lý do là những chất phụ gia không được kiểm soát hoàn toàn có thể gây ra những hỏng hóc của động cơ và khi đó chủ phương tiện không thể biết được nguyên nhân này là do phụ gia gây ra hay do xăng E10 gây ra.

Chuyên gia có nhiều năm nghiên cứu xăng E10, PGS-TS Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành, Đại học Bách khoa Hà Nội, cũng khẳng định việc sử dụng các phụ gia hoặc các chất hút nước để tách ethanol trong xăng E10 là không có cơ sở khoa học và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Bởi không ai đảm bảo được rằng các loại chất phụ gia dùng để tách cồn trong xăng E10 có ảnh hưởng gì đến động cơ hay không, có được kiểm chứng chất lượng hay không. Người dân nếu tự ý sử dụng các hóa chất, phụ gia để tách ethanol, sau đó lấy xăng này tiếp tục sử dụng phương tiện có nguy cơ gây ảnh hưởng đến động cơ và an toàn vận hành.

Ông Tuyến khuyến cáo, người dân không nên làm theo các video hướng dẫn tách cồn khỏi xăng E10, tránh nguy cơ ảnh hưởng đến phương tiện cũng như mất an toàn trong quá trình sử dụng nhiên liệu.

Theo lộ trình quy định tại Thông tư 50 của Bộ Công thương, từ 1.6, các doanh nghiệp sẽ bán xăng E10 thay thế xăng khoáng. Bộ này khẳng định, thực tế thử nghiệm, phân phối xăng E10 từ tháng 8.2025 ở một số địa phương và từ giữa tháng 5.2026 trên phạm vi toàn quốc, đến nay Bộ Công thương và các doanh nghiệp chưa nhận được khiếu nại chính thức nào về chất lượng xăng E10 hay các tác động tiêu cực đến hiệu suất hoạt động và tuổi thọ của động cơ từ phía người sử dụng xăng.