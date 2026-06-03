Tại sao Bộ Công thương không công bố giá xăng E10 mà để doanh nghiệp tự tính?

Báo cáo đến Phó thủ tướng Thường trực, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho hay, đến nay, nguồn cung xăng khoáng nền và ethanol được bảo đảm, năng lực phối trộn đáp ứng yêu cầu, hệ thống phân phối đã hoàn tất chuyển đổi; toàn bộ thị trường được cung ứng bằng xăng E5 và xăng E10, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng.

Sau 1 ngày cả nước chuyển sang phân phối xăng E10, mức tiêu thụ cơ bản tương đương với xăng khoáng trước đây. Cụ thể, mức tiêu thụ xăng sinh học của toàn hệ thống trên cả nước khoảng 29.000 m3/ngày (lượng xăng tiêu thụ trung bình 32.000 m3/ngày) do vẫn còn một số cửa hàng tiêu thụ nốt lượng tồn xăng khoáng còn lại.

Do E10 chưa được công bố là mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường nên các doanh nghiệp đang tự tính giá cơ sở. Hiện Bộ Công thương đã trình Chính phủ ban hành nghị quyết về việc thực hiện lộ trình xăng E10, xác định kể từ ngày 1.6.2026, xăng E10 là mặt hàng xăng dầu Nhà nước công bố giá cơ sở xăng dầu, thay thế xăng khoáng RON95-III. Khi nghị quyết được ban hành, Bộ Công thương sẽ thực hiện điều hành giá xăng E10.

Nhu cầu tiêu thụ xăng E10 trên cả nước trong một ngày khoảng 32.000 khối ĐỒ HỌA: H.H

Theo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), đến nay, doanh nghiệp đã triển khai bán xăng E10 trên hơn 1.800 cửa hàng và hơn 1.400 thương nhân nhượng quyền; đã đầu tư hệ thống phối trộn xăng E10 với năng lực khoảng 7,7 triệu m3/năm, đáp ứng không chỉ nhu cầu của hệ thống mà còn có khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp khác.

Đại diện Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) cũng cho biết, doanh nghiệp và các nhà máy lọc dầu trong nước bảo đảm nguồn cung xăng nền cho thị trường; đã khôi phục hoạt động Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất, từng bước nâng công suất để đáp ứng nhu cầu ethanol phục vụ phối trộn xăng E10. Hiện hệ thống phối trộn của PVOil cũng đủ năng lực hỗ trợ các doanh nghiệp đầu mối khác triển khai xăng E10.

Xăng E10 có tiêu hao nhiên liệu hơn xăng RON 95?

Kiến nghị đến các cơ quan quản lý, cả 2 doanh nghiệp đề nghị sớm hoàn thiện các quy chuẩn kỹ thuật đối với xăng E10 và xăng nền, bảo đảm tính ổn định để doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch nhập khẩu, phối trộn và cung ứng từ năm 2027; rà soát các quy định kiểm định, hợp quy theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tránh chồng chéo trong quá trình quản lý chất lượng. Petrolimex và PVOil đã đề nghị Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng logistics, cảng tiếp nhận nhiên liệu ethanol; có cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất ethanol trong nước.

Phát biểu chỉ đạo, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị các bộ ngành công khai minh bạch các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, chất lượng, khả năng tương thích của phương tiện giao thông và các biện pháp bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng. Tổng hợp công bố đầy đủ kinh nghiệm triển khai xăng E10 tại các quốc gia trên thế giới với mục đích quan trọng nhất là phải bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

"Bộ Công thương phải tăng cường kiểm tra giám sát việc nhập khẩu, phối trộn, bảo đảm đúng quy chuẩn. Ở thành phố hay nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa thì tiêu chuẩn cũng đều phải giống nhau. Không để khâu phối trộn làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm xăng sinh học, ảnh hưởng đến người tiêu dùng", Phó thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.