Giá xăng dầu hôm nay 29.6.2026: Tăng nhẹ

Sáng 29.6, giá xăng dầu tăng nhẹ, ghi nhận lúc 7 giờ 10 phút (theo giờ Việt Nam), dầu WTI của Mỹ tiến 0,53 USD, tương đương 0,77% lên 69,76 USD/thùng; giá dầu Brent chuẩn toàn cầu cũng thêm 0,39 USD, tương đương 0,54%, lên 72,99 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần qua, giá dầu thế giới giảm hơn 3% khi nhiều tàu chở dầu bị mắc kẹt trước đó đã được đi qua eo biển Hormuz, giúp xoa dịu lo ngại về gián đoạn nguồn cung. Giá cả 2 loại dầu chuẩn đã giảm mạnh trong tuần qua.

Thế nhưng, diễn biến mới nhất khiến giá dầu biến động có xu hướng tăng trong tuần này. Vào Chủ nhật (28.6), Iran đã phát động các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các căn cứ của Mỹ ở Bahrain và Kuwait. Việc này xảy ra sau khi các lực lượng Mỹ tấn công các mục tiêu của Iran vào cuối tuần, chủ yếu là các địa điểm tên lửa, radar và thông tin liên lạc, nhằm trả đũa các cuộc tấn công của Iran vào các tàu thương mại ở eo biển Hormuz vào tuần trước.

Xăng sinh học E10 tại thị trường vùng 1 đang dưới mức 20.000 đồng/lít ẢNH: NHẬT THỊNH

Iran tuyên bố họ phải kiểm soát dòng chảy giao thông vận tải qua đường thủy, trong khi Mỹ và các đồng minh cho rằng eo biển Hormuz là một tuyến đường thủy quốc tế miễn phí cho tất cả các tàu quá cảnh và Hormuz không cần phải chính thức đóng cửa để gây ra vấn đề.

Các phân tích cho rằng, giao thông vận tải qua eo biển đã tăng lên trong những tuần gần đây, nhưng những diễn biến mới nhất có thể đe dọa dòng chảy đó.

Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm đến cuối tuần qua cho thấy giá tuần này có thể giảm tiếp. Tuy nhiên, dự báo này chưa bao gồm chính sách liên quan thuế xăng dầu thay đổi theo dự thảo nghị quyết Chính phủ mà Bộ Tài chính lấy ý kiến trong tuần qua. Theo dự thảo, các loại thuế nhập khẩu (MFN), bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng của xăng dầu được gia hạn hết tháng 9 tới, tức là thêm 3 tháng so với quy định hiện này. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được áp dụng theo luật Thuế tiêu thụ đặc biệt từ ngày 1.7, từ 7 - 8% đối với xăng sinh học.

Giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex công bố tại thị trường vùng 1 và vùng 2 hôm nay (29.6):

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH







