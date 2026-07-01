Sáng 1.7, giá xăng dầu biến động nhẹ, dầu Brent giảm 0,23 USD, tương đương 0,3%, xuống 72,92 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 1,25 USD, tương đương 1,8%, về 69,5 USD/thùng.

Như vậy, giá dầu thế giới giữ đà giảm và đang trên đà ghi nhận mức giảm theo tháng, theo quý mạnh nhất kể từ thời kỳ đại dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm 2020.

Theo các nhà phân tích, thị trường nhiên liệu hiện tập trung theo dõi khả năng Mỹ và Iran tiến hành đàm phán tại Doha (Qatar) trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời giữa hai bên khá mong manh sau 4 tháng xảy ra xung đột. Rủi ro địa chính trị vẫn còn khó đoán, trong khi ngày càng có nhiều tàu chở dầu rời khỏi khu vực vịnh Ba Tư đã giúp các tàu từng bị mắc kẹt có thể hoạt động trở lại, nguồn cung dầu tạm thời tăng lên.

Dầu diesel tiếp tục được gia hạn miễn các loại thuế đến hết tháng 9 năm nay ẢNH: Đ.N.T

Tính từ đầu tháng 6 đến nay, giá dầu Brent đã giảm khoảng 21%, sau khi giảm khoảng 19% trong tháng 5. Đây là mức giảm theo tháng mạnh nhất của giá dầu Brent chuẩn toàn cầu, kể từ khi lao dốc kỷ lục 55% vào tháng 3.2020, thời điểm nhu cầu dầu mỏ sụt giảm nghiêm trọng do đại dịch Covid-19.

Trước diễn biến mới, ngân hàng Morgan Stanley dự báo thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ dư cung khoảng 4,8 triệu thùng/ngày vào năm 2027.

Trong khi đó, tối 30.6, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 34, gia hạn miễn, giảm thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng xăng dầu đến hết quý 3 năm nay. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng với xăng sẽ chính thức thu lại từ hôm nay (1.7).