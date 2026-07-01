Sau khi có Nghị quyết Chính phủ, liên Bộ Công thương - Tài chính cũng cho điều chỉnh giá từ 0 giờ ngày 1.7. Theo đó, giá xăng tăng, giá dầu vẫn giữ nguyên so với kỳ điều hành trước đó. Cụ thể, từ 1.7, giá xăng E5 RON92 tăng 1.426 đồng/lít; giá xăng E10 RON95-III tăng 1.287 đồng/lít. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính không thực hiện việc chi sử dụng, chỉ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu cho các loại nhiên liệu với các mức cụ thể: Xăng sinh học: 300 đồng/lít; dầu diesel: 800 đồng/lít; dầu mazut: 800 đồng/kg.

Sau điều chỉnh tăng, giá xăng E5 RON92 lên 20.785 đồng/lít; xăng E10 RON 95-III lên 21.203 đồng/lít. Dầu diesel giữ nguyên mức 21.866 đồng/lít và dầu mazut 15.030 đồng/kg.

Trong thực tế, giá xăng dầu đã giảm mạnh từ mức đỉnh ghi nhận vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 vừa qua. Hiện giá xăng dầu trong nước vẫn thấp hơn nhiều so với một số nước trong khu vực. Ngoài phụ thuộc vào yếu tố giá thế giới, giá xăng dầu trong nước giảm mạnh từ mức đỉnh còn nhờ hầu hết các loại thuế xăng dầu đều đã giảm về 0 sau khi xảy ra xung đột ở khu vực Trung Đông.