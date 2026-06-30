Tháng 7: Giá gas lao dốc, giảm hơn 200.000 đồng/bình 45kg

Chiều 30.6, Công ty Cổ phần Năng lượng Long Yin Long An (Long Yin Energy) gửi thông báo đến các khách hàng, đại lý cho biết, từ 7 giờ 30 phút sáng ngày mai (1.7), giá bán lẻ gas giảm 5.833 đồng/kg (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Theo đó, giá mỗi bình gas mang thương hiệu gas City Petro và Vina Pacific Petro giảm 27.500 đồng/bình 6kg; giảm 55.000 đồng/bình 12kg; giảm 206.000 đồng/ bình 45kg; giảm 229.000 đồng/bình 50kg. Mức giảm này so với giá công ty đã công bố đến người tiêu dùng ngày 17.6 vừa qua.

Sau điều chỉnh giảm, giá bán lẻ gas các thương hiệu trên đến tay người tiêu dùng từ ngày 1.7 như sau: 277.000 đồng/bình 6kg; 494.500 đồng/bình 12kg; 1.853.500 đồng/bình 45kg và 2.057.500 đồng/ bình 50kg.

Giá gas City Petro giảm 55.000 đồng/bình 12kg từ ngày mai (1.7)

Tương tự, một số đại lý cũng thông báo, từ ngày 1.7, giá bán gas SP giảm 5.917 đồng/kg (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). Mỗi bình gas 12kg thương hiệu SP cũng giảm khoảng 71.000 đồng, giá bán lẻ về 556.500 đồng/ bình 12kg.

Theo một doanh nghiệp đầu mối gas, sau nhiều tháng biến động, thị trường LPG thế giới đang có những tín hiệu tích cực. Giá gas nhập khẩu bình quân tháng 7 giảm đến 200 USD/tấn, về 590 USD/tấn; đồng thời, tỷ giá tăng giúp hỗ trợ giá gas giảm sâu.

Không chỉ giá gas, giá dầu thô và giá LPG trên thị trường thế giới đã có xu hướng hạ nhiệt sau giai đoạn tăng do căng thẳng địa chính trị. Nguồn cung ổn định hơn cùng với nhu cầu theo mùa giảm đã góp phần tạo áp lực giảm lên giá gas.



