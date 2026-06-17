Giá gas của một số thương hiệu giảm mạnh 150.000 đồng/bình 45kg

Sáng 17.6, một số đại lý, doanh nghiệp kinh doanh gas cập nhật giảm giá bán lẻ gas trước kỳ điều chỉnh giá.

Công ty CP Năng lượng Long Yin Long An (Long Yin Energy) thông báo, kể từ 7 giờ 30 phút ngày 17.6, các mặt hàng gas: Gas City Petro, Vina Pacific Petro và Vimexco Gas giảm trực tiếp 3.333 đồng/kg (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Theo đó, một bình gas 6kg giảm 20.000 đồng; bình 12kg giảm 40.000 đồng; bình 45kg giảm 160.000 đồng, bình 50kg giảm 167.000 đồng. Như vậy, từ 17.6, sau khi giảm trực tiếp, giá mỗi bình gas 6kg về 304.500 đồng, bình 12kg về 549.500 đồng, bình 45kg về 2.059.500 đồng, bình 50kg về 2.286.500 đồng.

Thông báo này cũng cho biết, việc công ty hỗ trợ trả sau của giá các mặt hàng Gas City Petro, Vina Pacific Petro và Vimexco Gas cho doanh nghiệp, đại lý trong hơn nửa tháng qua (ngày 1.6 - 16.6) cũng chính thức dừng từ 7 giờ 30 ngày 17.6, thay vào giảm trực tiếp như trên.

Giá gas một số thương hiệu được điều chỉnh giảm ẢNH: TN

Theo đại diện Long Yin Energy, việc giảm giá gas trực tiếp cho người mua giúp giảm áp lực chi tiêu của người tiêu dùng.

Trước đó, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Quỳnh Anh LPG (TP.HCM) cũng thông báo về việc hỗ trợ giá gas tới người tiêu dùng từ ngày 12.6. Cụ thể, giảm 15.000 đồng/bình gas 12kg, 25.000 đồng/bình 20kg, 55.000 đồng/bình 45kg.

Tương tự, Saigon Petro điều chỉnh giảm 12.000 đồng đối với bình 12kg, đưa giá bán xuống còn 627.500 đồng/bình; bình gas 45kg cũng giảm 45.000 đồng, hiện được niêm yết ở mức 2.354.000 đồng/bình.

Một số thương hiệu gas lớn khác chưa ghi nhận thay đổi giá. Một bình gas 12kg hiện dao động từ 578.664 - 682.000 đồng/bình, còn bình gas 45kg phổ biến trong khoảng 2.288.265 - 2.528.000 đồng/bình.

Đầu tháng 6, giá bán lẻ gas được điều chỉnh tăng nhẹ đồng loạt do giá bình quân gas thế giới tháng 5 tăng khoảng 15 USD/tấn.