Giá gas tăng hơn 100.000 đồng/bình 45kg

Tối 30.4, theo thông báo của Công ty CP Năng lượng Long Yin Long An, từ 7 giờ 30 phút sáng 1.5, giá gas của các thương hiệu gas City Petro, Vina Pacific Petro và Vimexco tăng 2.250 đồng/kg (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Cụ thể, bình gas 6kg tăng thêm 13.500 đồng, bình 12kg tăng thêm 27.000 đồng, bình 45kg tăng thêm 101.000 đồng và bình 50kg tăng thêm 112.500 đồng.

Sau khi tăng, giá bán lẻ gas các thương hiệu trên là 352.000 đồng/ bình 6kg; 644.500 đồng/ bình 12kg; 2.415.500 đồng/bình 45kg và 2.682.500 đồng/bình 50kg so với giá ngày 23.4.

Các thương hiệu gas ELF, VT, Total... cũng thông báo tăng 27.000 đồng/bình 12kg.

Giá gas tăng hơn 2.200 đồng/kg từ sáng mai 1.5 ẢNH: CTV

Nguyên nhân được đại diện một công ty kinh doanh gas lý giải là do premium (chi phí cộng thêm ngoài giá trị hợp đồng quốc tế bao gồm phí vận chuyển, bảo hiểm, logistics để đưa hàng về Việt Nam) tăng mạnh, dao động từ 75 - 80 USD/tấn, đẩy giá bán lẻ tăng.

Trong khi đó, gas Sài Gòn Petro và Petrolimex vẫn giữ nguyên giá bán được điều chỉnh từ ngày 23.4. Ở phía nam, Gas Petrolimex Cần Thơ thông báo giá bán gas Petrolimex từ ngày 1.5 không thay đổi so với giá đã điều chỉnh đầu tháng 4.

Liên quan nguồn cung gas trong nước, ngày 29.4, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết, ngay trước dịp Lễ 30.4 và 1.5, Tổng công ty đã kịp tiếp nhận tàu PACIFIC SUCCESS với hơn 71.000 tấn khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu từ Úc về kho cảng LNG Thị Vải của đơn vị tại phường Tân Phước (TP.HCM). Bên cạnh đó, PV GAS cũng đã nhập khẩu thành công hơn 45.000 tấn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) từ Mỹ qua tàu JENGGALA 21 đảm bảo cho nhu cầu trong nước.

PV GAS đang tiếp tục thu xếp thêm các chuyến hàng trong quý 2/2026 từ Úc, trong đó đã thu xếp xong một chuyến dự kiến giao trong tháng 5 hoặc tháng 6 tới. Đối với LPG phục vụ sản xuất công nghiệp và nhu cầu dân dụng, dự kiến trong tháng 5, PV GAS sẽ nhập khẩu khoảng 100.000 tấn, nâng tổng lượng nhập khẩu quý 2 của đơn vị dự kiến đạt gần 300.000 tấn với các nguồn hàng đa dạng từ Mỹ, Trung Đông và khu vực khác.