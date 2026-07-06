Trong nước, cập nhật giá xăng dầu thành phẩm tham chiếu trên thị trường Singapore tuần qua cho thấy, giá xăng dầu trong nước có thể giảm tiếp trong tuần này. Mức giảm ước tính khoảng 500 đồng/lít. Dự báo này chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí khác, nếu có thay đổi.

Ngày 6.7, giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.730 đồng/lít; xăng E10 RON 95-III 20.415 đồng/lít; giá dầu diesel 21.176 đồng/lít. So với thời điểm giá xăng dầu đạt đỉnh trong năm (ngày 24.3), giá xăng E5 nay giảm đến 10.380 đồng/lít; xăng E10 RON 95-III cũng giảm hơn 11.000 đồng/lít. 