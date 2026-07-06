Sáng 6.7, ghi nhận lúc 7 giờ 10 phút (theo giờ Việt Nam), giá xăng dầu đồng loạt giảm nhẹ. Giá dầu WTI của Mỹ lùi 43 cent, tương đương 0,63%, về 68,26 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu cũng giảm 52 cent, tương đương 0,71%, về 71,61 USD/thùng.

Các nhà phân tích cho rằng, giá dầu giảm khi xuất hiện những tín hiệu tích cực từ đàm phán tiến đến hòa bình giữa Mỹ và Iran. Đến nay, một phần hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đã được khôi phục theo thỏa thuận ban đầu giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn sau khi trong tuần qua, hai nước vẫn có các cuộc không kích đáp trả lẫn nhau.

Trong khi đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) có thể nâng mục tiêu sản lượng từ tháng 8 khi nhóm họp vào ngày 5.7 tới. Nếu nhóm này tăng sản lượng, nguồn cung cho thị trường sẽ dồi dào hơn trong bối cảnh giá dầu đang giảm và hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz dần trở lại bình thường.

Giá xăng trong nước có thể giảm nhẹ trong tuần này ẢNH: Đ.N.T

Theo khảo sát của Reuters, sản lượng dầu của OPEC trong tháng 6 đã tăng thêm khoảng 3,3 triệu thùng/ngày so với tháng trước; các quốc gia sản xuất dầu vùng Vịnh đang đẩy mạnh tăng sản lượng. Dự báo, trong thời gian tới, nguồn cung sẽ dồi dào hơn, qua đó, hỗ trợ giá dầu giảm.