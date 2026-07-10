Giá xăng dầu hôm nay 10.7.2026: Giảm đồng loạt, xăng E10 về 20.000 đồng/lít

Sáng 10.7, giá xăng dầu giữ đà giảm, đóng phiên, dầu Brent giảm 1,72 USD, tương đương 2,2%, về 76,3 USD/thùng; dầu WTI giảm 1,44 USD, tương đương 2%, xuống 72,08 USD/thùng.

Các phân tích cho thấy, do lo ngại lạm phát gia tăng và triển vọng kinh tế kém tích cực có thể làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu. Do vậy, bất chấp nguồn cung vẫn chịu nhiều sức ép do xung đột Mỹ - Iran khiến việc khôi phục hoàn toàn hoạt động tại eo biển Hormuz tiếp tục bị trì hoãn, giá dầu vẫn quay đầu giảm trở lại.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh để đáp trả các đợt không kích của Mỹ. Điều này làm gia tăng sức ép lên thỏa thuận ngừng bắn kéo dài ba tuần giữa hai nước.

Giá xăng E10 giảm về mức 20.000 đồng/lít ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, theo Goldman Sachs, lượng dầu từ vịnh Ba Tư từng phục hồi lên hơn 80% so với trước xung đột chỉ sau 10 ngày eo biển Hormuz mở cửa trở lại. Tuy nhiên, sau các vụ tấn công tàu chở dầu gần đây, con số này đã giảm xuống còn khoảng hơn 70%.

Ở diễn biến biến khác, theo Reuters, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ giảm trong tuần trước, cho thấy thị trường lao động vẫn ổn định, trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách ở Mỹ lo ngại lạm phát gia tăng. Rằng việc Fed duy trì lãi suất cao để kiềm chế lạm phát có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và làm giảm nhu cầu tiêu thụ dầu.

Tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Mỹ là Trung Quốc, lạm phát giá sản xuất trong tháng 6 của nước này tăng lên mức cao nhất trong 4 năm, gây áp lực lên lợi nhuận của các doanh nghiệp do nhu cầu trong nước suy yếu.

Trong nước, chiều hôm qua (9.7), liên Bộ Công thương - Tài chính cho điều chỉnh giảm đồng loạt giá các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, xăng E5 giảm 539 đồng về 19.191 đồng/lít, xăng E10 RON95-III giảm 412 đồng về 20.003 đồng/lít, dầu diesel giảm 569 đồng về 21.745 đồng/lít, dầu mazut giảm 318 đồng về 13.735 đồng/kg. Ở kỳ điều hành hôm qua, liên Bộ chỉ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học ở mức 200 đồng/lít, dầu mazut 200 đồng/kg.

Như vậy, sau điều chỉnh giảm, giá xăng E10 RON 95-III về sát mốc 20.000 đồng/lít.



