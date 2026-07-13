Xem nhanh 20h ngày 13.7: Đút túi 10 tỉ nhờ sức ảnh hưởng cựu Bí thư Lào Cai | Đắk Lắk bác tin nam sinh gian lận bằng AI

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Đút túi 10 tỉ đồng từ sức ảnh hưởng của cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS) và Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM), chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 31 bị can.

Trong đó, C03 đề nghị truy tố ông Bùi Thanh Bình, Trợ lý HĐQT VNS, Tổng giám đốc VTM, các tội nhận hối lộ; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Ngọc Khiêm (44 tuổi, trú P.Lào Cai, Lào Cai) bị cáo buộc tội lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Ông Lê Ngọc Hưng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và Đỗ Trường Giang, cựu Giám đốc Sở Công thương Lào Cai, cùng bị đề nghị tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Xem nhanh 20h ngày 13.7:Đút túi 10 tỉ nhờ sức ảnh hưởng cựu Bí thư Lào Cai | Đắk Lắk bác tin nam sinh gian lận AI

Theo kết luận điều tra, ông Bình là Tổng giám đốc VTM, người đại diện pháp luật, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty và trực tiếp chỉ đạo việc mua bán quặng sắt, than cốc.

Quá trình bán quặng sắt trong nước, theo đề nghị của doanh nghiệp, ông Bình đồng ý bán quặng sắt mỏ Quý Xa cho các doanh nghiệp với giá thấp hơn từ 50.000 - 70.000 đồng/tấn so với giá thị trường, đổi lại các doanh nghiệp sẽ phải chi tiền ngoài hợp đồng.

Từ thỏa thuận này, ông Bình chỉ đạo cấp dưới xây dựng phương án giá và hợp thức giá bán quặng cho các doanh nghiệp, trình duyệt.

Với phương thức trên, từ năm 2015 - 2020, ông Bình đã ký 30 hợp đồng bán quặng sắt với 18 doanh nghiệp trong nước. Trong đó đã thực hiện 25 hợp đồng với 16 doanh nghiệp, bán tổng cộng 5,7 triệu tấn quặng, tổng giá trị 2.950 tỉ đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 434 tỉ đồng.

Qua đó, ông Bình nhận hơn 53 tỉ đồng từ 8 doanh nghiệp.

Sở GD-ĐT Đắk Lắk bác tin nam sinh dùng AI gian lận thi cử

Ngày 13.7, một lãnh đạo Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết nội dung lan truyền trên mạng xã hội cho rằng một nam sinh Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh (xã Ea Drăng) sử dụng điện thoại trong phòng thi để gian lận thi cử là sai sự thật.

Theo vị lãnh đạo, sau khi bài viết xuất hiện trên mạng xã hội, gia đình nam sinh đã đến cơ quan công an trình báo và đề nghị làm rõ vụ việc. Sau đó, người đăng tải bài viết đã chủ động gỡ nội dung và gửi lời xin lỗi gia đình nam sinh.

"Trường hợp phát hiện những dấu hiệu bất thường trong quá trình thi cử, học sinh cần phản ánh trực tiếp đến Sở GD-ĐT hoặc cơ quan chức năng", vị lãnh đạo này nhấn mạnh.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Ban giám hiệu Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh khẳng định các thông tin lan truyền trên mạng chỉ là suy diễn, không có căn cứ. Người đăng bài tố cáo là một nữ sinh đang học tại trường.

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