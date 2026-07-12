Xem nhanh 20h ngày 12.7: 16 du khách đã xuất viện; hàng loạt cano và tàu du lịch ở Phú Quốc tạm dừng hoạt động

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Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: 16 du khách đã xuất viện

Sau vụ lật ca nô du lịch xảy ra tại Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ thiệt mạng, UBND đặc khu Phú Quốc vừa phát đi thông cáo báo chí lần 2, cập nhật công tác khắc phục hậu quả. Đến nay, 16 du khách đã xuất viện, trong khi các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ việc và siết chặt quản lý hoạt động vận tải đường thủy.

Vụ lật ca nô ở Phú Quốc: 16 du khách đã xuất viện

UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, đến trưa 12.7, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục điều trị cho người bị thương, khẩn trương đưa thi thể các nạn nhân về đất liền và triển khai điều tra vụ lật ca nô theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong số 17 du khách được điều trị tại Bệnh viện quốc tế Mặt Trời Phú Quốc, 16 người đã xuất viện với sức khỏe cơ bản ổn định. Trong đó, 12 người đã rời Phú Quốc vào trưa 12.7, 4 người còn lại dự kiến rời đảo trong tối cùng ngày. Hiện chỉ còn 1 du khách đang được điều trị tích cực do có bệnh nền. Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử ê kíp bác sĩ cùng thiết bị chuyên dụng đến Phú Quốc hỗ trợ điều trị.

Hàng loạt ca nô và tàu du lịch tại Phú Quốc tạm dừng hoạt động

Trong khi đó, ngày 12.7, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại cảng quốc tế An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), hàng loạt ca nô và tàu du lịch tạm dừng hoạt động, neo đậu tại cảng. Khu vực cảng có gió nhẹ, biển ít sóng. Dù vậy, hàng loạt tàu, thuyền và ca nô du lịch đều tạm dừng hoạt động. Trên cầu cảng không có khách du lịch.

Xem nhanh 20h ngày 12.7: 16 du khách đã xuất viện; hàng loạt ca nô và tàu du lịch ở Phú Quốc tạm dừng hoạt động

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, 1 chủ cơ sở ca nô cho biết đã chủ động thông báo ngưng hoạt động trong ngày 12.7. Theo giấy đăng ký, ca nô vẫn đủ điều kiện hoạt động với gió cấp 5, nhưng sau vụ lật ca nô ngày 11.7, cơ sở quyết định tạm dừng để bảo đảm an toàn, đồng thời hoàn trả tiền đặt cọc cho khách.

Một chủ cơ sở khác cũng cho biết đã tự nguyện tạm ngưng hoạt động dù không có yêu cầu từ cơ quan chức năng. Theo người này, đơn vị thường xuyên theo dõi dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn và quyết định dừng khai thác để bảo đảm an toàn cho du khách, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

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