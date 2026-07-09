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Xem nhanh 20h ngày 9.7: Khởi tố vụ ‘điểm 10 môn toán’ ở Tuyên Quang | Đường Phạm Văn Đồng sắp đổi cách chia làn?
Video Thời sự

Xem nhanh 20h ngày 9.7: Khởi tố vụ ‘điểm 10 môn toán’ ở Tuyên Quang | Đường Phạm Văn Đồng sắp đổi cách chia làn?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số

'Xem nhanh 20h' ngày 9.7 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Khởi tố 4 bị can vụ điểm 10 môn toán bất thường tại Tuyên Quang; TP.HCM: Hơn 40 phút đi 7 km, đường Phạm Văn Đồng sắp đổi cách chia làn?;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Khởi tố 4 bị can vụ điểm 10 môn toán bất thường tại Tuyên Quang

Thông tin tại họp báo của UBND tỉnh Tuyên Quang chiều 9.7, đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, liên quan đến vụ điểm 10 môn toán bất thường tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Trong đó, có ông Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, giáo viên toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang, thư ký tại hội đồng thi; bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, trưởng điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. 2 bị can còn lại công an chưa công bố danh tính.

Xem nhanh 20h ngày 9.7: Khởi tố vụ ‘điểm 10 môn toán’ ở Tuyên Quang | Đường Phạm Văn Đồng sắp đổi cách chia làn?

Khi nhà vô địch World Cup có thể được quyết định từ ghế dự bị

World Cup 2026 đang tạo ra một nghịch lý. Khi giải đấu có nhiều đội hơn, nhiều trận hơn và thêm 1 vòng knock-out, người ta dễ nghĩ những siêu sao lớn nhất sẽ càng có nhiều cơ hội định đoạt cuộc chơi.

Nhưng dữ liệu lại chỉ về một hướng khác: Ghế dự bị đang trở thành một phần ngày càng quan trọng của cuộc đua vô địch.

Khi nhà vô địch World Cup có thể được quyết định từ ghế dự bị

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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