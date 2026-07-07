Xem nhanh 20h ngày 7.7: Tìm nhân chứng trận đánh Tân Sơn Nhất 1968 | Ronaldo khép lại kỷ nguyên World Cup buồn

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

TP.HCM tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất 1968

Ngày 7.7, theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước để tiếp tục rà soát tư liệu, xác minh nhân chứng, thân nhân và các nguồn thông tin liên quan đến trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Xem nhanh 20h ngày 7.7: Tìm nhân chứng trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất 1968 | FIFA gây tranh cãi vì ‘giải cứu’ Balogun

Theo nhiều tài liệu lịch sử và nguồn tư liệu trong nước, quốc tế, sau trận đánh này có 2 rãnh mộ tập thể được hình thành tại khu vực đầu tây sân bay Tân Sơn Nhất. Đây được cho là nơi an táng nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận đánh lịch sử đêm 30, rạng sáng 31.1.1968, tức mùng một và mùng hai Tết Mậu Thân.

Vì vậy, từng ký ức, bức ảnh, tấm bản đồ, dòng nhật ký, ghi chép cũ hay câu chuyện được lưu giữ qua các thế hệ đều có thể trở thành manh mối quan trọng, góp phần xác định vị trí các rãnh mộ tập thể.



Ronaldo nghẹn ngào khép lại kỳ World Cup cuối cùng: 'Tôi đã cống hiến tất cả'

Cristiano Ronaldo đã không giấu được những giọt nước mắt sau trận thua 0-1 của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội World Cup 2026 vào rạng sáng 7.7 (theo giờ Việt Nam). Bàn thắng ở phút bù giờ của Mikel Merino đã khép lại hành trình tại kỳ World Cup thứ sáu, cũng là cuối cùng trong sự nghiệp của siêu sao 41 tuổi.

Dù thất vọng vì phải dừng bước, Ronaldo khẳng định anh không hề hối tiếc về những gì đã cống hiến cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo nghẹn ngào khép lại kỳ World Cup cuối cùng: 'Tôi đã cống hiến tất cả'

Ronaldo khép lại sự nghiệp World Cup mà không thể chạm tay vào chiếc cúp vàng hay góp mặt trong một trận chung kết. Thành tích tốt nhất của anh là cùng Bồ Đào Nha vào bán kết World Cup 2006 và sau đó xếp hạng tư.

Dẫu vậy, Ronaldo vẫn được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử World Cup. Anh ghi 11 bàn sau 27 trận và cùng Lionel Messi trở thành hai cầu thủ đầu tiên góp mặt ở 6 kỳ World Cup.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.