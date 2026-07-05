Xem nhanh 20h ngày 5.7: Cách khai báo khi bạn đến ở qua đêm | Nhận quà và thừa kế, đóng thuế TNCN ra sao?

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Cách thông báo lưu trú khi nhà có bạn đến ở qua đêm, để không bị phạt

Luật sửa đổi 10 luật về an ninh trật tự có hiệu lực thi hành từ 1.7, quy định khi có người lưu trú qua đêm, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện, các cơ sở lưu trú khác có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Nếu cá nhân, thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Quy định trên đang nhận được rất nhiều quan tâm. Song, nội dung này không phải mới, mà được kế thừa từ luật Cư trú năm 2020. Nay, luật sửa đổi bổ sung và làm rõ hơn về thời điểm "lưu trú qua đêm" và trách nhiệm thông báo lưu trú của một số chủ thể.

Nhà có bạn đến ở qua đêm, thông báo lưu trú thế nào để không bị phạt?

Vẫn theo quy định hiện hành, hành vi không thực hiện thông báo lưu trú theo quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Mức phạt thấp nhất là cảnh cáo hoặc phạt tiền 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, cao nhất là phạt tiền đến 12 triệu đồng tùy vào đối tượng vi phạm và số lượng người lưu trú không thông báo.

Cá nhân nhận thừa kế, quà tặng sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân ra sao?

Nghị định số 253/2026 của Chính phủ quy định cụ thể cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng.

Theo đó, với cá nhân cư trú, số thuế phải nộp được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất 10%. Thu nhập tính thuế là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt trên 20 triệu đồng theo từng lần phát sinh.

Giá trị tài sản được xác định phù hợp với giá giao dịch thông thường trên thị trường của tài sản cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh thu nhập. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là khi tổ chức, cá nhân tặng cho hoặc khi người nộp thuế nhận được thừa kế, quà tặng. Với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, thời điểm tính thuế là khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

Nhận thừa kế, quà tặng trên 20 triệu đồng phải nộp thuế ra sao?

Nghị định cũng quy định cách xác định giá trị với từng loại tài sản. Đối với chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch, giá trị được căn cứ vào giá tham chiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán. Với chứng khoán khác, căn cứ vào giá trị sổ sách kế toán của công ty phát hành tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất.

Đối với phần vốn trong tổ chức, cơ sở kinh doanh, thu nhập tính thuế căn cứ vào giá trị sổ sách kế toán tại thời điểm gần nhất trước khi đăng ký quyền sở hữu phần vốn góp.

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