Xem nhanh 20h ngày 2.7: Lý do Messi bỏ xa Ronaldo ở World Cup | FIFA gây tranh cãi vì thiên vị Messi?

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Cùng một lỗi nhưng Messi được bỏ qua, Balogun nhận thẻ đỏ: FIFA gây tranh cãi ở World Cup 2026

Thẻ đỏ của Folarin Balogun trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Mỹ trước đội tuyển Bosnia và Herzegovina ở vòng 32 đội World Cup 2026 đang gây nhiều tranh cãi. Nhiều người hâm mộ cho rằng Lionel Messi từng có pha phạm lỗi tương tự ở vòng bảng nhưng không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào.

Balogun ghi bàn mở tỷ số nhưng bị truất quyền thi đấu ở hiệp 2 sau khi trọng tài Raphael Claus thay đổi quyết định nhờ VAR. Tiền đạo đội tuyển Mỹ sẽ bị treo giò ít nhất 1 trận và vắng mặt ở cuộc đối đầu với đội tuyển Bỉ tại vòng 16 đội.

Cùng một lỗi nhưng Messi được bỏ qua, Balogun nhận thẻ đỏ: FIFA gây tranh cãi ở World Cup 2026

Ngay sau trận đấu, nhiều CĐV chia sẻ video so sánh tình huống của Balogun với pha vào bóng của Messi trong trận đội tuyển Argentina gặp đội tuyển Algeria. Cựu tuyển thủ Mỹ Taylor Twellman cũng đặt câu hỏi trên mạng xã hội X: "Này FIFA, VAR đâu trong tình huống này?"

Đến nay, FIFA chưa đưa ra giải thích chính thức về sự khác biệt trong cách xử lý 2 tình huống. Vì vậy, các ý kiến cho rằng FIFA hoặc tổ trọng tài "thiên vị" Messi hiện chỉ là quan điểm của người hâm mộ và giới bình luận, chưa được FIFA xác nhận.

Messi có cả hệ thống, Ronaldo vẫn loay hoay một mình

Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều đưa đội tuyển của mình vào vòng knock-out World Cup 2026, nhưng sự khác biệt giữa hai huyền thoại không nằm ở số bàn thắng, mà ở cách đội tuyển của họ vận hành.

Messi đã ghi 6 bàn sau vòng bảng, cùng dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với Kylian Mbappe. Dưới thời HLV Lionel Scaloni, Argentina xây dựng lối chơi xoay quanh Messi, giúp anh có nhiều khoảng trống và không còn phải gánh vác quá nhiều nhiệm vụ như trước. Kết quả là nhà đương kim vô địch toàn thắng vòng bảng và sở hữu một trong những hàng công hiệu quả nhất giải.

Ở chiều ngược lại, Cristiano Ronaldo mới ghi 2 bàn, đều vào lưới đội tuyển Uzbekistan. Trong 2 trận còn lại, anh gần như không có nhiều cơ hội khi đội tuyển Bồ Đào Nha chỉ xếp thứ 15 về số cơ hội ngon ăn tạo ra và thứ 21 về chỉ số bàn thắng kỳ vọng.

Messi có cả hệ thống, Ronaldo vẫn loay hoay một mình

Điều đáng chú ý là Ronaldo vẫn dẫn đầu đội tuyển Bồ Đào Nha về số bàn thắng và số cú sút trúng đích mỗi 90 phút. Vấn đề không nằm ở tiền đạo 41 tuổi, mà ở việc đội bóng vẫn chưa tạo đủ cơ hội để anh phát huy sở trường.

Argentina đang phục vụ Messi bằng một hệ thống rõ ràng, còn Bồ Đào Nha vẫn chưa kết nối được Ronaldo với Bruno Fernandes, Vitinha hay Joao Neves.

Vòng knock-out sẽ là câu trả lời rõ nhất. Nếu Argentina tiếp tục phát huy lối chơi hiện tại, Messi có cơ hội tiến gần "Chiếc giày vàng". Ngược lại, nếu Bồ Đào Nha không cải thiện khả năng hỗ trợ Ronaldo trước đội tuyển Croatia, hành trình World Cup cuối cùng của CR7 có thể khép lại sớm.

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