Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

TP.HCM miễn 100% vé xe buýt: Người dân hào hứng, rục rịch đi hoàn tiền vé tập ra sao?

Hôm nay (1.7) đánh dấu mốc lịch sử của hệ thống giao thông công cộng TP.HCM khi chính sách miễn phí vé xe buýt chính thức được triển khai. Đối với những hành khách đã mua phiếu tập năm 2026 trước ngày 1.7 nhưng chưa sử dụng hết, cơ quan quản lý sẽ tiến hành thanh toán và hoàn trả lại tiền.

Để được chấp nhận xử lý hoàn tiền, phiếu tập của hành khách phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện hợp lệ: còn nguyên bìa; có đóng dấu xác nhận hợp lệ từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng và đại lý bán phiếu tương ứng.

Cơ quan chức năng sẽ thực hiện chi trả hoàn tiền bằng tiền mặt trực tiếp cho người dân. Số tiền hoàn lại cụ thể được tính toán chính xác dựa trên mệnh giá thực tế của từng phiếu lẻ còn lại bên trong tập phiếu của hành khách. Các hạn mức mệnh giá được quy định hoàn trả bao gồm: 3.750 đồng/phiếu lẻ; 4.500 đồng/phiếu lẻ; 5.250 đồng/phiếu lẻ.

Xem nhanh 20h ngày 1.7: TP.HCM miễn vé xe buýt, hoàn tiền vé tháng thế nào? | Cận cảnh đoàn Việt Nam cứu hộ tại Venezuela

Chiêm ngưỡng những buồng chà là tuyệt đẹp nặng hàng chục kg giữa Phan Rang

Không cần sang Trung Đông hay Bắc Phi để ngắm những vườn chà là sai trĩu quả. Ngay giữa lòng Phan Rang, một khu vườn hữu cơ với hàng chục cây chà là đủ sắc màu đang trở thành điểm đến thu hút nhiều người tìm đến trải nghiệm.

Từ những chùm xanh mướt, hay vàng óng ả, đến đỏ rực...

Chiêm ngưỡng những buồng chà là tuyệt đẹp nặng hàng chục kg giữa Phan Rang

Giữa trung tâm phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa, trước đây thuộc tỉnh Ninh Thuận, một vườn chà là hữu cơ trĩu quả đang thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh. Không chỉ tạo nên điểm nhấn giữa phố thị, khu vườn còn cho thấy tiềm năng phát triển mô hình canh tác chà là hữu cơ trên vùng đất nắng gió Phan Rang.

Chủ nhân khu vườn là ông Nguyễn Tùng Minh Tân. Năm 2021, ông đầu tư 85 cây chà là thuộc nhiều giống cao cấp từ Thái Lan như Konaizi, Yellow Barhee, Red Barhee, Dahan, Braim, Navader... trồng trên diện tích hơn 2.000 m².

Theo kế hoạch, từ ngày 1.8.2026, ông Tân sẽ mở cửa vườn miễn phí để đón khách tham quan. Du khách có thể trải nghiệm không gian sinh thái, chụp ảnh và tìm hiểu quy trình trồng chà là hữu cơ ngay giữa lòng phố thị Phan Rang.

Chủ nhân khu vườn là ông Nguyễn Tùng Minh Tân. Năm 2021, ông đầu tư 85 cây chà là thuộc nhiều giống cao cấp từ Thái Lan như Konaizi, Yellow Barhee, Red Barhee, Dahan, Braim, Navader... trồng trên diện tích hơn 2.000 m².

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