Xem nhanh 20h ngày 29.6: Nhà 3 con nhỏ lắp ghế trẻ em trên xe 5 chỗ thế nào? | CSGT mật phục ở nút giao cao tốc

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Nhà đông con đi xe 5 chỗ, lắp ghế an toàn trẻ em thế nào?

Từ ngày 1.7.2026, quy định bắt buộc trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét phải sử dụng thiết bị an toàn khi ngồi trên ô tô cá nhân chính thức có hiệu lực. Dù mang ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ trẻ nhỏ nhưng cũng đặt ra bài toán không nhỏ cho nhiều gia đình đông con khi sử dụng các mẫu xe 5 chỗ phổ thông.

Ngay từ khi quy định được công bố, nhiều phụ huynh đã chủ động tìm hiểu và trang bị ghế chuyên dụng cho con. Không ít gia đình cho biết đây là thiết bị cần thiết, nhất là khi thường xuyên di chuyển trên những hành trình dài.

Việc lắp ghế chuyên dụng cho trẻ em trên ô tô là cần thiết để bảo vệ trẻ nhỏ trên xe, giảm thiểu rủi ro khi chẳng may xe phanh gấp hoặc xảy ra va chạm.

Nhà đông con đi xe 5 chỗ, lắp ghế an toàn trẻ em thế nào

Thế nhưng, cũng không ít phụ huynh vẫn đang "loay hoay" tìm cách thực hiện, nhất là những gia đình có 3 con nhỏ sử dụng xe 5 chỗ. Với việc phải lắp từ 2-3 ghế trẻ em khiến không gian bên trong xe trở nên chật chội và việc bố trí chỗ ngồi cũng gặp nhiều khó khăn.

Đối với những gia đình đông con, câu chuyện không chỉ dừng ở việc lắp đủ ghế mà còn là cách chăm sóc trẻ trong suốt quá trình di chuyển. Đặc biệt trên các chuyến đi xa, nhiều phụ huynh cho biết việc vừa bảo đảm an toàn, vừa xử lý các tình huống phát sinh với trẻ nhỏ trên cao tốc là điều không đơn giản.

Từ ngày 1.7.2026, trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 mét khi ngồi trên ô tô cá nhân phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp và không được ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ xe chỉ có một hàng ghế.

Ngay từ khi quy định được công bố, nhiều phụ huynh đã chủ động tìm hiểu và trang bị ghế chuyên dụng cho con. Không ít gia đình cho biết đây là thiết bị cần thiết, nhất là khi thường xuyên di chuyển trên những hành trình dài.

Việc lắp ghế chuyên dụng cho trẻ em trên ô tô là cần thiết để bảo vệ trẻ nhỏ trên xe, giảm thiểu rủi ro khi chẳng may xe phanh gấp hoặc xảy ra va chạm.

Thế nhưng, cũng không ít phụ huynh vẫn đang "loay hoay" tìm cách thực hiện, nhất là những gia đình có 3 con nhỏ sử dụng xe 5 chỗ. Với việc phải lắp từ 2-3 ghế trẻ em khiến không gian bên trong xe trở nên chật chội và việc bố trí chỗ ngồi cũng gặp nhiều khó khăn.

CSGT mật phục tại nút giao, nhiều tài xế vào cao tốc mới biết mình vi phạm

Ngày 29.6, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đơn vị vừa tăng cường mật phục ghi hình, xử lý nhiều trường hợp tài xế ra vào đường cao tốc không đúng quy định trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo đó, vào lúc 11 giờ 14 cùng ngày, tại Km23+900 khu vực nút giao Biên Hòa - Vũng Tàu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tổ công tác mật phục ghi hình phát hiện xe ô tô biển số 72A - 683.xx vi phạm quy định khi nhập vào đường cao tốc.

Hình ảnh ghi nhận cho thấy tài xế điều khiển phương tiện chuyển làn để nhập vào cao tốc nhưng đè lên vạch kẻ đường nét liền tại khu vực có vạch phân chia làn gồm nét liền và nét đứt. Đây là khu vực được tổ chức giao thông nhằm bảo đảm các phương tiện chuyển làn đúng vị trí, tránh xung đột giao thông.

Khi phương tiện di chuyển đến trạm thu phí Long Phước, lực lượng CSGT đã dừng xe kiểm tra, thông báo lỗi và cho tài xế xem lại hình ảnh vi phạm. Theo lực lượng chức năng, tài xế khá bất ngờ khi được xem lại đoạn clip ghi nhận hành vi vi phạm.

CSGT mật phục ở nút giao cao tốc, nhiều tài xế bị ghi hình mà không hay biết

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 15 cùng ngày, cũng tại khu vực này, CSGT tiếp tục ghi nhận thêm một trường hợp khác ra vào cao tốc không đúng quy định. Ngoài ra, nhiều phương tiện khác cũng bị camera ghi hình trong quá trình tuần tra, kiểm soát.

Một số tài xế sau đó đã bị dừng phương tiện tại trạm thu phí Long Phước để thông báo lỗi và lập biên bản xử lý theo quy định, số còn lại bị phạt nguội.

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