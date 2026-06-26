Xem nhanh 20h ngày 26.6: Ước mơ giản dị của bệnh nhi ung thư | Hàn Quốc có còn cửa vào vòng knock-out?

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bệnh nhi ung thư: Niềm vui nhỏ sau cánh cửa phòng bệnh

Có những đứa trẻ chưa kịp ngắm nhìn hết thế giới bên ngoài, đã phải học cách chịu đựng những cơn đau vượt quá sức của mình.

Chuyện giờ mới kể của những bệnh nhi ung thư: Niềm vui nhỏ sau cánh cửa phòng bệnh

Những cơn sốt lặp đi lặp lại, tóc rụng đầy trên gối, và sự tuyệt vọng vô thức nhen nhóm từng ngày.

Thế giới của của các em… là tuổi thơ gắn liền với thứ "mùi hương" từ hóa chất, thứ "âm nhạc" của máy đo nhịp tim, nơi bệnh viện trở thành nhà, còn mái ấm gia đình bỗng hóa thành một giấc mơ xa xỉ.

Và rồi, ngay cả ngôi nhà chung mang tên bệnh viện cũng không thể giữ các em lại lâu hơn. Có những cuộc trở về không mang theo niềm vui khỏi bệnh, mà là khi những phác đồ điều trị chính thức khép lại.

Truyền thông Hàn Quốc nói đội nhà gặp 'báo động đỏ', nguy cơ cao bị loại khỏi World Cup

Sau thất bại 0-1 trước đội tuyển Nam Phi ngày 25.6, đội tuyển Hàn Quốc liên tiếp đón nhận những kết quả bất lợi từ các bảng đấu khác. Truyền thông nước này đồng loạt nhận định đội tuyển đang rơi vào tình trạng "báo động đỏ", còn cơ hội giành vé vào vòng knock-out ngày càng thu hẹp.

Theo SPOTV News, cú sốc lớn nhất đến từ bảng E khi đội tuyển Ecuador ngược dòng thắng đội tuyển Đức 2-1 để có 4 điểm và gần như chắc suất trong nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Truyền thông Hàn Quốc nói đội nhà gặp 'báo động đỏ', nguy cơ cao bị loại khỏi World Cup

Tờ báo cho rằng nếu Đức không thua Ecuador, Hàn Quốc sẽ có thêm cơ hội vượt lên trong cuộc đua vé vớt. Tuy nhiên, chiến thắng của Ecuador khiến đại diện châu Á mất đi một đối thủ có thể cạnh tranh.

Không chỉ vậy, Paraguay hòa đội tuyển Úc 0-0 để có 4 điểm, còn đội tuyển Thụy Điển cũng giành vé đi tiếp sau trận hòa đội tuyển Nhật Bản. Sau loạt trận này, Hàn Quốc chỉ có 3 điểm và rơi xuống hạng 6 trong nhóm các đội đứng thứ ba, trong khi vẫn còn 6 bảng chưa thi đấu lượt cuối.

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