Xem nhanh 20h ngày 25.6: Ai phải giải trình tài sản biến động từ 1 tỉ đồng trở lên? | Sầu riêng vàng độc lạ Đồng Nai

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Từ 1.7, ai phải giải trình khi tài sản biến động từ 1 tỉ đồng trở lên?

Từ ngày 1.7.2026, theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật Phòng, chống tham nhũng, mọi biến động tài sản từ 1 tỉ đồng trở lên sẽ phải giải trình. Song, quy định này chỉ dành cho cá nhân có nghĩa vụ phải kê khai theo luật.

Theo điều 34 luật sửa đổi, bổ sung luật Phòng, chống tham nhũng, thì người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập gồm:

Cán bộ, công chức; sĩ quan Công an nhân dân;

Sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp.

Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, người giữ chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Từ 1.7, ai phải giải trình khi tài sản biến động từ 1 tỉ đồng trở lên?

Chiêm ngưỡng vườn sầu riêng vàng độc lạ ở TP.Đồng Nai

Vườn sầu riêng thái rộng 5 hecta ở xã Xuân Bắc (thành phố Đồng Nai) đang được chăm sóc theo hướng hữu cơ, hạn chế phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

Chủ vườn là anh Nguyễn Minh Tân (43 tuổi). Ngoài việc hướng đến sản phẩm sạch, chủ vườn còn muốn tạo ra những trái sầu riêng độc lạ, bằng cách bọc túi kín để tạo nên màu vàng độc đáo, trên diện tích 0,5 ha.

Chiêm ngưỡng vườn sầu riêng vàng độc lạ ở TP.Đồng Nai

Anh Tân cho biết đây là năm thứ 2 tiến hành thử nghiệm. Năm đầu tiên màu sắc chưa được như ý, đến năm nay thì trái đã đạt được mong muốn của anh.

Đây là vườn sầu riêng thái rộng 5 ha ở xã Xuân Bắc (thành phố Đồng Nai) đang được chăm sóc theo hướng hữu cơ, hạn chế phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Chủ vườn là anh Nguyễn Minh Tân (43 tuổi).

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