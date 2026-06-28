Xem nhanh 20h ngày 28.6: Ronaldo vào nhánh ‘tử thần’ World Cup, Iran và Hàn Quốc ngậm ngùi dừng bước

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Bồ Đào Nha tự làm khó mình: Ronaldo đối mặt hành trình khắc nghiệt nhất World Cup

Bồ Đào Nha đã giành vé vào vòng knock-out trước lượt cuối bảng K, nhưng trận hòa 0-0 trước đội tuyển Colombia khiến họ chỉ đứng nhì bảng và rơi vào nhánh đấu rất nặng.

Ở vòng 32 đội, Seleccao sẽ gặp đội tuyển Croatia. Nếu đi tiếp, họ nhiều khả năng chạm trán đội thắng trong cặp đội tuyển Tây Ban Nha - đội nhì bảng J. Xa hơn, Hà Lan, Đức và Pháp cũng nằm cùng nhánh, khiến hành trình tiến sâu trở nên đầy thử thách.

Bồ Đào Nha tự làm khó mình: Ronaldo đối mặt hành trình khắc nghiệt nhất World Cup

Không chỉ nhánh đấu, phong độ của Bồ Đào Nha cũng gây lo ngại. Sở hữu dàn sao chất lượng như Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva hay Vitinha, nhưng ngoài chiến thắng trước Uzbekistan, đội bóng của HLV Roberto Martinez đều gặp nhiều khó khăn trước CHDC Congo và Colombia.

Bồ Đào Nha vẫn kiểm soát bóng tốt, song lối chơi thiếu đột biến và phụ thuộc nhiều vào các cá nhân. Nếu không cải thiện khi bước vào vòng loại trực tiếp, Seleccao hoàn toàn có thể phải dừng bước sớm trước những đối thủ giàu kinh nghiệm.

Với Ronaldo, đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng. Muốn tiến xa, anh và các đồng đội sẽ phải vượt qua liên tiếp những ứng viên vô địch ngay từ những vòng đấu đầu tiên của giai đoạn knock-out.

Đội tuyển Iran và Cabo Verde: 2 số phận trái ngược dù cùng bất bại ở World Cup 2026

Đội tuyển Iran khép lại World Cup 2026 trong nỗi tiếc nuối lớn. Đại diện Tây Á hòa New Zealand, Bỉ và Ai Cập, kết thúc vòng bảng với 3 điểm nhưng vẫn không thể lọt vào nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Ở lượt cuối, Iran từng đưa bóng vào lưới Ai Cập nhưng bàn thắng bị VAR từ chối vì việt vị. Sau đó, bàn gỡ hòa 3-3 của Áo trước Algeria ở phút 90+6 đã làm thay đổi bảng xếp hạng các đội hạng ba, đẩy Iran xuống vị trí thứ 9 và chính thức bị loại. Reuters gọi đây là cái kết "đau đớn đến nghẹt thở", còn The Guardian nhận định Iran là một trong những đội tuyển chịu số phận nghiệt ngã nhất vòng bảng.

Đội tuyển Iran và Cabo Verde: 2 số phận trái ngược dù cùng bất bại ở World Cup 2026

Điều cay đắng hơn là Iran có thành tích giống Cabo Verde. Đại diện châu Phi cũng hòa cả 3 trận, nhưng vẫn giành ngôi nhì bảng H để lần đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out.

Cùng bất bại nhưng một đội đi tiếp, một đội phải về nước. Đó là sự khắc nghiệt của World Cup, nơi đôi khi khoảng cách giữa vinh quang và thất bại chỉ là một bàn thắng bị VAR từ chối, một pha lập công ở phút bù giờ hay đơn giản là cục diện khác nhau của mỗi bảng đấu.

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