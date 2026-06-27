Xem nhanh 20h ngày 27.6: 3 hành vi dễ bị xác định là trốn thuế dù không cố ý | Đeo tai nghe bị phạt, tài xế xử lý sao?

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Đi xe máy đeo tai nghe Google Maps bị phạt, tài xế nói gì?

Một chiếc điện thoại mở sẵn Google Maps - hình ảnh quá quen thuộc với các tài xế công nghệ. Có người tranh thủ vài giây chờ đèn đỏ để kiểm tra lộ trình. Có người vừa chạy xe vừa nghe chỉ dẫn qua tai nghe vì cho rằng như vậy sẽ tiện và an toàn hơn so với liên tục nhìn vào màn hình điện thoại.

Đối với nhiều shipper và tài xế công nghệ, Google Maps hay các ứng dụng chỉ đường gần như là công cụ không thể thiếu trong mỗi chuyến đi.

Đi xe máy đeo tai nghe Google Maps bị phạt, tài xế nói gì?

Mới đây trên một số trang mạng xã hội xuất hiện bài đăng thắc mắc shipper, xe ôm công nghệ đeo tai nghe chỉ đường Google Maps thì có bị phạt hay không. Bài đăng thu hút bình luận của nhiều người dùng mạng xã hội.

Trên các diễn đàn của tài xế công nghệ, đây cũng là chủ đề thường xuyên được tranh luận. Có người cho rằng việc nghe chỉ đường bằng ứng dụng dẫn đường khác với việc nghe nhạc hoặc nói chuyện điện thoại.

Cũng có người biết có dùng là vi phạm, tuy nhiên phạt bao nhiêu, thế nào thì chủ yếu vẫn chưa nắm rõ.

3 hành vi dễ bị xác định là trốn thuế dù không cố ý

Luật Quản lý thuế 2025 (có hiệu lực từ ngày 1.7), có 10 hành vi bị xác định là trốn thuế. Luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, nhìn nhận, có 3/10 hành vi người nộp thuế cần đặc biệt lưu ý, tránh chuyện vô tình bị xác định là trốn thuế.

Thứ nhất là hành vi không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn.

3 hành vi dễ bị xác định là trốn thuế dù không cố ý từ ngày 1.7

Sai lầm khá phổ biến hiện nay là nhiều cá nhân kinh doanh vẫn bán hàng, cung cấp dịch vụ nhưng không đăng ký thuế. Họ cho rằng, doanh thu chưa tới mức phải nộp thuế hoặc đơn giản là khi chưa đăng ký thì chưa phải nộp thuế.

Tuy nhiên, nghĩa vụ thuế phát sinh từ hoạt động kinh doanh thực tế chứ không phụ thuộc vào việc người kinh doanh đã hoàn tất thủ tục đăng ký hay chưa. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nên hoàn tất thủ tục đăng ký ngay khi bắt đầu hoạt động để tránh phát sinh rủi ro pháp lý về sau.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.