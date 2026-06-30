Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Đề nghị tòa tuyên 6 cựu chiến binh không phạm tội

Ngày 29 và 30.6, TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm lần 3 vụ án 6 cựu chiến binh kêu oan với mức án từ 6 - 7 tháng tù trong suốt 11 năm qua.

Trong phần tranh luận, bào chữa cho các bị cáo, ông Trịnh Văn Khải (nguyên Chánh văn phòng Viện Kiểm sát quân sự Trung ương), đại diện cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đề nghị TAND tỉnh Lâm Đồng hủy bản án sơ thẩm của TAND khu vực 6, tuyên 6 bị cáo không phạm tội hủy hoại rừng.

Xem nhanh 20h ngày 30.6: Đề nghị tuyên vô tội 6 cựu chiến binh | Shipper thường phải chờ khách bao lâu?

Đây là vụ án đã kéo dài từ 2015 đến nay, qua hơn 1 thập kỷ và trải qua 3 phiên tòa sơ thẩm, 3 phiên tòa phúc thẩm, 1 giám đốc thẩm nhưng 6 cựu chiến binh vẫn kêu oan. Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông (nay là tỉnh Lâm Đồng) đặc biệt quan tâm nên đã cử cán bộ bào chữa cho 6 hội viên.

Hội cũng đã nhiều lần kiến nghị lãnh đạo TAND tối cao và Viện KSND tối cao chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, giải quyết vụ án một cách khách quan, thận trọng, đúng pháp luật; bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội, bảo vệ công lý.



Khách xuống nhận hàng trễ, shipper chờ bao lâu là chuyện thường?

Một vụ xô xát giữa shipper và khách hàng đang gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua. Theo nội dung được nhiều người chia sẻ, sự việc bắt nguồn từ việc nữ khách hàng gọi đồ ăn qua ứng dụng nhưng bỏ lỡ hai cuộc gọi của shipper. Khi liên lạc lại, người này xuống nhận hàng sau gần 10 phút, dẫn đến tranh cãi và mâu thuẫn giữa hai bên.

Từ vụ việc này, nhiều người đặt câu hỏi: với các shipper, việc chờ khách 5, 10 hay thậm chí 15 phút có phải là chuyện thường gặp? Mỗi phút chờ có thể khiến họ chậm thêm nhiều đơn hàng khác, nhưng theo các tài xế, đó vẫn là một phần công việc mà họ phải chấp nhận.

Vậy khi khách nhận hàng chậm, shipper thường xử lý ra sao và đâu là giới hạn không nên vượt qua khi phát sinh mâu thuẫn? Những chia sẻ từ chính khách hàng, shippper và ý kiến của luật sư có thể sẽ giúp quý vị có thêm góc nhìn.

Khách xuống nhận hàng trễ, shipper chờ bao lâu là chuyện thường?

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